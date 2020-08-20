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Российская газета
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей. На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газетавчера в 18:00
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Профиль

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Профильвчера в 12:21
Lenta.ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Lenta.ruвчера в 11:29
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Российская газетавчера в 18:00
РИА Новости

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новостивчера в 08:16
Вечерняя Москва

Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Вечерняя Москвавчера в 19:39
РЕН ТВ

Росстат определил отрасли с самыми высокими зарплатами

РЕН ТВвчера в 18:49
Газета.Ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Газета.Ruвчера в 08:37

Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске
Российская газета04:07
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МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
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Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17
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В Крыму за сутки коронавирус выявили у 47 человек

Симферополь, 22 августа 2020, 11:33 — REGNUM 47 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Республики Крым, об этом в социальных сетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов 22 августа.
REGNUM04:33
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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