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Российская газета
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей. Например, финансисты и специалисты страхового дела заработали в среднем по 98,1 тыс. рублей в месяц (рост за год на 9,2%).В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
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