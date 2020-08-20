Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей. Например, финансисты и специалисты страхового дела заработали в среднем по 98,1 тыс. рублей в месяц (рост за год на 9,2%).