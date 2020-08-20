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Российская газета
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей. Например, финансисты и специалисты страхового дела заработали в среднем по 98,1 тыс. рублей в месяц (рост за год на 9,2%).В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газета18:00
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Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что якобы было найдено некое опасное вещество, но его слова не подтвердили ни в транспортной полиции, ни в больнице, куда госпитализировали Алексея Навального.
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