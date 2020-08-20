Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Экономика сегодня 14

Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей. На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей.