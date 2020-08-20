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Российская газета
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей. На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газета18:00
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Вечерняя Москва

Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Вечерняя Москва19:39
Lenta.ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Lenta.ru11:29
Газета.Ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Газета.Ru08:37
РИА Новости

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новости08:16
Профиль

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Профиль12:21
РЕН ТВ

Росстат определил отрасли с самыми высокими зарплатами

РЕН ТВ18:49
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Российская газета18:00

Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождь11:40
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Новости за ночь: Московские врачи присоединились к обследованию Навального

Московские врачи прибыли в омскую БСМП-1, куда утром 20 августа госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, и в настоящее время вместе с местными коллегами проводят обследование пребывающего в коме политика.
Национальная служба новостей00:29

Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в пятницу заявил о готовности стать «посредником» во Франции между президентом этой страны Эммануэлем Макроном и движением «Желтые жилеты».
Известия09:28
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В Омске сообщили о готовящемся вылете самолета с Навальным

Вылет из Омска самолёта Bombardier Challenger 604, на котором могут транспортировать в немецкую клинику находящегося в реанимации оппозиционера Алексея Навального, пока запланирован на утро субботы, сообщили РИА Новости в справочной службе омского аэропорта.
РИА Новости12:08
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Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
RT на русском11:44

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известиявчера в 03:39
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На территории стадиона «Ахмат Арена» совершён обряд жертвоприношения

На территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвящённый приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — сообщили в Instagram стадиона.
News.ru09:35
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