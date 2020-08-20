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Российская газета
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей. На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газета18:00
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Вечерняя Москва19:39
Lenta.ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Lenta.ru11:29
Газета.Ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Газета.Ru08:37
РИА Новости

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новости08:16
Профиль

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Профиль12:21
РЕН ТВ

Росстат определил отрасли с самыми высокими зарплатами

РЕН ТВ18:49
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Российская газета18:00

Главврач заявил о невозможности перевозить Навального из Омска

Позже информацию о недостаточно стабильном состоянии Навального для транспортировки подтвердил главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске, где находится оппозиционер, Александр Мураховский.
Главврач заявил о невозможности перевозить Навального из Омска
РБК01:16
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Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
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Фанаты киевского «Динамо» прорвались на стадион и поругали Луческу

Встреча первого тура чемпионата Украины завершилась со счетом 4:1. По ходу игры, которая проходила без зрителей из-за пандемии COVID-19, на стадион имени Лобановского прорвались ультрас «Динамо», которые стали выступать против президента клуба Игоря Суркиса и Луческу.
Матч ТВ13:36

Свидетельствовавших в пользу Ефремова очевидцев заподозрили во лжи

Защитники потерпевших по делу актера Михаила Ефремова намерены требовать возбуждения уголовного дела о даче заведомо ложных показаний против свидетеля, который сообщил о том, что на месте водителя был другой человек.
Интерфакс12:34

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известия23:01
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В субботу самолет с Навальным вылетит из Омска в Германию

Поздним вечером 21 августа стало известно, что консилиум с участием врачей из Германии принял решение транспортировать Алексея Навального из омской БСМП-1 в немецкую клинику, где он продолжит лечение.
Вечерний Омск. Неделя13:55
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Глава ВОЗ заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса будет короче, чем испанский грипп 1918 года, и продлится менее двух лет, если мир объединится и сможет найти вакцину.
Российская газета13:58
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Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

В отношении бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда возбуждено дело Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Дадаш, бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края.
Коммерсантъ10:44
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