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Российская газета
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей. На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газета18:00
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Национальная служба новостей

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Национальная служба новостей11:37
Lenta.ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Lenta.ru11:29
РИА Новости

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новости08:16
Газета.Ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Газета.Ru08:37
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Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Вечерняя Москва19:39
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Росстат определил отрасли с самыми высокими зарплатами

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Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

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