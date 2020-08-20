Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей. На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей.В источнике
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Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газетавчера в 18:00
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