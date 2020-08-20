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Российская газета
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей. На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газета20 августа в 18:00
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Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

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Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Российская газета20 августа в 18:00
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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Газета.Ru21 августа в 08:37
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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новости21 августа в 08:16
Вечерняя Москва

Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Вечерняя Москва20 августа в 19:39
РЕН ТВ

Росстат определил отрасли с самыми высокими зарплатами

РЕН ТВ20 августа в 18:49
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Коммерсантъвчера в 15:35
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