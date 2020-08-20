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Российская газета
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей. На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года. Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц.
Российская газетавчера в 18:00
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Профиль

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Профильвчера в 12:21
Lenta.ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Lenta.ruвчера в 11:29
РЕН ТВ

Росстат определил отрасли с самыми высокими зарплатами

РЕН ТВвчера в 18:49
РИА Новости

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новостивчера в 08:16
Вечерняя Москва

Росстат перечислил отрасли с самыми высокими зарплатами

Вечерняя Москвавчера в 19:39
Газета.Ru

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Газета.Ruвчера в 08:37
Российская газета

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Российская газетавчера в 18:00

Самолет с Навальным вылетел в Германию

Самолет, который транспортирует находящегося в тяжелом состоянии Алексея Навального в Германию, вылетел из международного омского аэропорта в Германию, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
ТАСС22:02
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В МВД рассказали о результатах анализов Навального

Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский заявил, что в результате исследований на коже и одежде главы Фонда борьбы с коррупцией обнаружили химический компонент "2-этилгексил дифенил фосфат".
РИА Новостивчера в 09:28
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Эксперт рассказал, почему в телефоне можно услышать эхо

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что к ухудшению качества мобильной связи может приводить плохое соединение с базовой станцией, достаточно большое расстояние от нее или слишком большое количество подключенных пользователей, пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru00:35
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

Жданов рассказал, что когда они находились в кабинете влавврача, перед ними появился представитель транспортной милиции, продемонстрировав им на мобильном устройстве, что в организме политика обнаружили какое-то вещество.
Evo-rus.com02:11
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