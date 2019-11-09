Общество
РИА НовостиРосстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата. Однако преимущество мужского населения здесь минимально — 50,11 процента против 49,89 процента женского.
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с чего всё началось
Представительницы прекрасного пола составляют 53,77 % населения страны. Об этом "Российской газете" сообщили в Росстате. Мужчин больше лишь в одном регионе - Чукотском автономном округе.Российская газета00:00
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Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 07 ноября в 16:00
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции во втором матче Кубкам Карьяла - 5:4. Решающий буллит на счету Никиты Сошникова.
Российская газета 10:10
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
RT на русском 07:46
Космос
Космонавтам помогут ГМО-клетки с ДНК тихоходок
Не исключено, что в будущем ГМО-клетки с их ДНК помогут человеку беспрепятственно добраться до Марса и колонизировать Красную планету.
Дни24 вчера в 06:10
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Армия и оружие
Донецк завершил отвод сил из Петровского
Коммерсантъ 08:25
Армия и оружие
Военный ответ России в случае нападения НАТО на Калининград предсказали в Китае
Предсказан военный ответ Российской Федерации в случае нападения Североатлантического альянса на Калининградскую область.
Аргументы недели 04:38
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина похудела после родов в рекордно короткий срок
Новым «рекордом» удивила всех после родов знаменитая российская гимнастка.
OAnews 09:53
Культура
Отец погибшего актера Егора Клинаева стал участником «Голоса»
Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».
Культуромания 02:44
Политика
Зеленский решил научить журналистов писать новости
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать комплекс мер, устанавливающий стандарты для новостей, регулирующий борьбу с фейками и запрещающий россиянам владеть украинскими СМИ.
Телеканал 360° 10:27
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Авто
В сети опубликовали фото редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
Автоновости дня 05:46
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01
Политика
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Футбол
Акинфеев получил в подарок от «Ференцвароша» футболку Пушкаша
Встреча закончилась со счетом 0:0. После матча с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым встретился министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который вручил капитану московского небольшой подарок — футболку с фамилией знаменитого венгерского нападающего Ференца Пушкаша.
Спорт-Экспресс 08:38
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Политика
Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ
В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.
Газета.Ru 10:24
Общество
Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков
Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей.
Известия 06:04
Футбол
«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
RT на русском 10:31
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 07 ноября в 14:42
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском вчера в 15:58
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31