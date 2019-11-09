Общество
РИА НовостиРосстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата. Однако преимущество мужского населения здесь минимально — 50,11 процента против 49,89 процента женского.
Читать в источнике
Оценить78
с чего всё началось
Представительницы прекрасного пола составляют 53,77 % населения страны. Об этом "Российской газете" сообщили в Росстате. Мужчин больше лишь в одном регионе - Чукотском автономном округе.Российская газета00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Политика
Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против России
Международный суд ООН в Гааге одобрил рассмотрение иска Украины против России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает газета «Европейская правда».
Rambler News Service вчера в 11:20
Происшествия
Преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве студентки
В Петербурге по подозрению в убийстве студентки задержали 63-летнего доцента-преподавателя СПбГУ.
Питерские заметки 07:51
Армия и оружие
ДНР завершила отвод сил из Петровского
Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
РИА Новости 08:02
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Происшествия
Момент гибели в ДТП красноярского актера попал на видео
Видеорегистратор автомобиля, которым управлял актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков, записал момент его гибели.
Российская газета 07:54
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Происшествия
В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 08:43
Фигурное катание
Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае
Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц.
Газета.Ru 05:31
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков
Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired.
РИА Новости 08:00
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика
Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Политика
"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Происшествия
В Татарстане погибла основатель местной лиги КВН
РИА Новости 08:59
Наука
Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух
Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
Популярная механика 06:15
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика
Зеленский приказал перевести управление обороной на стандарты НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский распорядился перевести на стандарты Североатлантического альянса систему управления обороной Украины.
Аргументы и Факты 09:04
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
РИА Новости вчера в 11:20
Футбол
Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
ProstoProSport 07:36
Спорт
Мэддисон про Death Stranding: «Это шедевр на года»
Популярный стример Илья Maddyson Давыдов назвал игру Death Stranding «пушкой» и «шедевром на года».
CyberSport.ru вчера в 01:32
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
ToDay News Ufa вчера в 05:47
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32