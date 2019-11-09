Общество
РИА НовостиРосстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата. Однако преимущество мужского населения здесь минимально — 50,11 процента против 49,89 процента женского.
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Представительницы прекрасного пола составляют 53,77 % населения страны. Об этом "Российской газете" сообщили в Росстате. Мужчин больше лишь в одном регионе - Чукотском автономном округе.Российская газета00:00
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