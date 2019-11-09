Общество

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Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата. Однако преимущество мужского населения здесь минимально — 50,11 процента против 49,89 процента женского.
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с чего всё началось

В Росстате назвали «мужские» и «женские» регионы

Представительницы прекрасного пола составляют 53,77 % населения страны. Об этом "Российской газете" сообщили в Росстате. Мужчин больше лишь в одном регионе - Чукотском автономном округе.
Российская газета00:00

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В Росстате назвали «мужские» и «женские» регионы

Российская газета00:00

Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин

РИА Новости01:29

Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в стране

Известия02:16

Росстат назвал регион с преобладающим мужским населением

РБК04:05

Росстат назвал самый «мужской» регион страны

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Говорит Москва01:54

Росстат: Тульская область - преимущественно женский регион

Московский Комсомолец03:22
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Спорт-Экспресс вчера в 13:20
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
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Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa вчера в 08:30
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери отметил, что на данный момент полузащитник Гранит Джака не готов играть за команду.
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Общество

Отец Ассанжа заявил о перспективе смерти сына в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон сетует, что его сын может умереть в заключении.
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Актриса Настя Задорожная впервые выйдет замуж.
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Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Задержан экс-мэр подмосковной Истры

Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело Главой Истры Вихарев стал в ноябре 2018 года.
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT обвинил Европу в поддержке террористов и страхе перед беженцами, назвав такую позицию лицемерной.
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Вместе с алкоголем может вызвать гипертонический кризис или спазмы в головном мозге.
Уфимские Заметки вчера в 06:36
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Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

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