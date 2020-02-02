Общество
Вести.RuРосстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа.
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с чего всё началось
Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия
В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих
На юге Лондона неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих, несколько человек получили ножевые ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
Армия и оружие
Новая технологическая цепочка позволит РФ совершить прыжок в микроэлектронике
В Российской Федерации скоро создадут Инновационную инфраструктуру поддержки и внедрения в производство электронной компонентной базы.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Общество
Прибывших из России китайцев не пустили в Израиль
Сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля задержали в аэропорту в Тель-Авиве 35 граждан Китая, прибывших из Москвы.
Общество
Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской не работала ни одного дня
Дочь Успенской бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела.
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Экономика
Россия продолжает вымирать
За 11 месяцев 2019 года количество жителей России уменьшилось на 285,7 тыс. человек, сообщает Росстат.
Происшествия
Три человека погибли в двойной аварии во Владимирской области
На месте ДТП погибли три человека – два пассажира "девятки" и водитель грузовика, первым попавший в аварию.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове
Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.
Политика
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Общество
В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Политика
Госсекретарь США Помпео прибыл в Узбекистан
Футбол
Нападающий «Монако» получил нулевую оценку за игру
В 22-м туре чемпионата Франции «Монако» проиграл на выезде «Ниму» со счётом 1:3. При этом команда с 32-й минуты играла вдевятером – удаления заработали нападающий Желсон Фернандес и полузащитник Тьемуа Бакайоко.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Армия и оружие
«Надо бояться»: в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
Американские СМИ признают, что новые российские тяжелые огнеметы "Солнцепек", из которых формируются огнеметные батальоны, представляют серьезную опасность на поле боя.
Общество
Скворцова назвала свои достижения на посту главы Минздрава
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перечислила свои главные достижения на посту главы Минздрава.
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве с вечера воскресенья из-за ветра и гололедицы.
Общество
Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Политика
В Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.
Политика
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.