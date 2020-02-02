Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

с чего всё началось

В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа.

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

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