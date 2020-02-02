Общество
Вести.RuРосстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа.
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с чего всё началось
Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).Российская газетавчера в 23:00
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Футбол
Антон Миранчук травмировал голеностоп
Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Футбол
Льорис отразил пенальти в матче с «Манчестер Сити»
Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не реализовал 11-метровый в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (в данный момент счёт 0:0, перерыв).
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на прохожих в бельгийском городе Гент
Подозреваемый нейтрализован прибывшими на место ЧП полицейскими. Неизвестный напал с ножом на прохожих в бельгийском городе Гент.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Здоровье
Минздрав России посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, усилиями сотрудников Минздрава РФ и Роспотребнадзора составлен список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции: Для взрослых, это: Рибавирин – это противовирусный препарат для лечения тяжёлой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C, а также других вирусных инфекций.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
Американская модель и актриса Памела Андерсон рассталась с пятым по счету супругом Джоном Питерсом после 12 дней официальных отношений.
Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков» для США
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Авто
Назвали основные ошибки при замене и доливе моторного масла
Общество
AP: в День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок по кличке Фил из Пенсельвании, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое раннюю весну в 2020 году, передает Associated Press.
Политика
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут СМИ со ссылкой на пиар-директора артистки Маргариту Соколову.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»
Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Общество
В Приморье в двух граничащих с Китаем районах ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введён в двух районах Приморского края, граничащих с Китаем. Об этом сообщают власти региона.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца
Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Армия и оружие
Боевики запустили дроны в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии
Экстремисты запустили беспилотные летальные аппараты в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Наука
Отказ от курения помогает снизить риск рака легких
Оказалось, что отказ от курения способствует росту здоровых клеток и может устранить мутации, которые приводят к раку легких.
Футбол