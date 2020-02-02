Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

с чего всё началось

В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа.

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Футбол Антон Миранчук травмировал голеностоп Футболист московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче против белградского "Партизана" на турнире в Катаре, но уровень серьезности повреждения пока не ясен, сообщил РИА Новости главный тренер столичной команды Юрий Семин.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Общество Москвичам пообещали морозы на следующей неделе Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.

Здоровье Минздрав России посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, усилиями сотрудников Минздрава РФ и Роспотребнадзора составлен список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции: Для взрослых, это: Рибавирин – это противовирусный препарат для лечения тяжёлой инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом, вирусным гепатитом C, а также других вирусных инфекций.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Шоу-бизнес Певицу МакSим госпитализировали в тяжелом состоянии Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии, пишут СМИ со ссылкой на пиар-директора артистки Маргариту Соколову.