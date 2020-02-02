Общество

Вести.RuВести.RuРосстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа.
Читать в источнике
Комментировать1281
с чего всё началось

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения

РИА Новости07:59

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Коммерсантъ04:58

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

Российская газетавчера в 23:00

Омская область стала лидером среди российских регионов по убыли населения за прошлый год

Коммерческие Вести04:51

Названы российские регионы с наибольшей убылью населения

RT на русском01:55

В Росстате перечислили самые вымирающие регионы

URA.Ruвчера в 23:51

Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

ТАСС04:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ готовится к производству новой Lada Granta

Автоновости дня 03:50
Общество

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Реальное время 01:39
Теннис

Джокович стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Газета.Ru 07:52
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.
RT на русском вчера в 00:26
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о действии Тартуского договора

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.
RT на русском 10:02
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Политика

В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Lenta.ru 10:03
Политика

Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей

Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Газета.Ru 08:49
Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru 03:00
Футбол

Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Газета.Ru 09:08
Здоровье

В забайкальской больнице рассказали о лечении больного коронавирусом

Главврач краевой инфекционной больницы в Забайкалье рассказал о лечении зараженного коронавирусом гражданина Китая.
РЕН ТВ 09:17
Происшествия

В ХМАО в ДТП погибли двое полицейских

РИА Новости 10:02
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Общество

Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет

В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Вести.Ru 07:23
Общество

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Российская газета 07:29
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку по необычной причине, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 07:17
Армия и оружие

Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией

Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн.
Известия 05:37
Футбол

Бранислав Иванович: «Если получится, привезу Жиркову танк из Сербии»

Петербургский дневник 06:33
Общество

Незадолго до обрушения СКК начальник попросил слесаря выйти из люльки

Во время трансляции одна из камер СМИ была установлена на каске погибшего слесаря - 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова.
КП - Санкт-Петербург 08:24
Авто

Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander

В движение кроссовер приводит двухлитровый 171-сильный мотор.
CarsWeek.ru вчера в 23:19
Общество

В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 10 человек

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV возросло до десяти человек в Германии.
REGNUM 06:38
Недвижимость

Торговля теряет посетителей

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в Москве в период с 15 декабря по 30 января для расположенных в торговых центрах fashion магазинов сократился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Watcom group.
Коммерсантъ 02:23
Общество

Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»

Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Народные новости вчера в 13:36
Происшествия

Трое погибли в ДТП в Ульяновской области

Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск–Сурское–Ульяновск в Ульяновской области.
Известия 09:19
Армия и оружие

Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт

Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Avia.pro 04:22
Происшествия

В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом

По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Газета.Ru 09:33
Политика

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС 31 января в 14:16
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi и Redmi получили новую функцию

Компания Xiaomi запускает новую функцию для четырёх моделей своих смартфонов – Redmi K30, Redmi Note 5A, Xiaomi Mi 8 SE и Xiaomi Mi Note 3, пишет портал iXBT.
UfaTime.ru 08:11
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Общество

Володин предложил создать рабочую группу по пяти регионам с наибольшей убылью населения — Daily Storm

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по пяти регионам, в которых зафиксирована наибольшая убыль населения России.
Daily Storm 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное