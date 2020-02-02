Общество
Вести.RuРосстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа.
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с чего всё началось
Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).Российская газетавчера в 23:00
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Омская область стала лидером среди российских регионов по убыли населения за прошлый год
Коммерческие Вести04:51
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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
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Незадолго до обрушения СКК начальник попросил слесаря выйти из люльки
Во время трансляции одна из камер СМИ была установлена на каске погибшего слесаря - 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова.
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Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander
В движение кроссовер приводит двухлитровый 171-сильный мотор.
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Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV возросло до десяти человек в Германии.
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Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
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Трое погибли в ДТП в Ульяновской области
Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск–Сурское–Ульяновск в Ульяновской области.
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Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
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Смартфоны Xiaomi и Redmi получили новую функцию
Компания Xiaomi запускает новую функцию для четырёх моделей своих смартфонов – Redmi K30, Redmi Note 5A, Xiaomi Mi 8 SE и Xiaomi Mi Note 3, пишет портал iXBT.
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Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по пяти регионам, в которых зафиксирована наибольшая убыль населения России.