Общество

Вести.RuВести.RuРосстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа.
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с чего всё началось

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Наибольший рост населения в России отмечается в СКФО

Московский Комсомолец07:50

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Коммерсантъ04:58

Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

ТАСС04:56

Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения

РИА Новости07:59

Омская область стала лидером среди российских регионов по убыли населения за прошлый год

Коммерческие Вести04:51

В Росстате перечислили самые вымирающие регионы

URA.Ruвчера в 23:51

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

Российская газетавчера в 23:00
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Происшествия

В центре Киева неизвестный застрелил мужчину

Происшествие произошло на улице Саксаганского. Так, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.
Газета.Ru 15:23
Общество

Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Woman.ru 13:50
Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости 10:58
Происшествия

В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Российская газета 10:36
Футбол

Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

РБК 10:55
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Ранее помощница артистки рассказала, что МакSим прекратила концертную деятельность из-за серьёзных проблем со здоровьем, связанных с аварией, в которую попала певица в апреле 2019 года.
Life.ru 13:53
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Армия и оружие

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Российская газета вчера в 16:14
Политика

Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
REGNUM 13:55
Футбол

«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати

«Барселона» победила «Леванте» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу (2:1).
RT на русском 16:59
Политика

Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Московский Комсомолец 09:07
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Пятый канал 03:59
Политика

Пушков прокомментировал слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Как известно, ранее госсекретарь США Майк Помпе сообщил, что США могут не только поставлять нефть в Белоруссию, но готовы обеспечить 100% необходимого стране нефтезапаса.
RuNews24.ru 14:25
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Политика

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС 31 января в 14:16
Политика

Россия приостановила безвизовые турпоездки из Китая

Правительство России уведомило, что с воскресенья, 2 февраля, безвизовые туристические поездки Китай-Россия приостановлены, говорится на сайте кабмина.
Газета.Ru 03:56
Общество

Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Lenta.ru 11:40
Общество

Как повар-иностранец оказался на кремлёвской кухне

Личный путь мсье Жерома Риго к кремлёвской плите начинался в одном из ресторанов Франции.
НТВ 04:00
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Известия 10:26
Армия и оружие

«Аль-Каида» взяла ответственность за нападение на базу во Флориде

Террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове"*, базирующейся в Йемене, взяла ответственность за декабрьское нападение на военную базу во Флориде (США), сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
РИА Новости 14:01
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская поделилась результатами «голливудской фотосессии»

Экс-прокурор Республики Крым, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила результаты фотосессии, которую назвала «голливудской», сообщает NEWS.ru.
Невские Новости 06:40
Футбол

Гол Промеса принес «Аяксу» победу над ПСВ

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре на 35-й минуте забил форвард "Аякса" Куинси Промес.
Матч ТВ 12:44
Теннис

Новак Джокович в восьмой раз стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в восьмой раз выиграл турнир Большого шлема Australian Open. Турнир завершился 2 февраля в Мельбурне.
Телеканал RTVI 08:00
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Газета.Ru 17:01
Киберспорт

«После релиза мы сами были разочарованы». Подрядчики WC3: Reforged провели AMA-сессию

Сотрудники студии Lemon Sky, которая занималась разработкой Warcraft III: Reforged, провели AMA-сессию на reddit.
CyberSport.ru 15:01
Космос

Ученые нашли новый способ изучения истории звезд по их экзопланетам

Ученые из Австрии, Швеции, Швейцарии и России подтвердили эффективность разработанного ими метода восстановления истории эволюции звезд и их планетных систем на основе анализа атмосферы этих планет.
РИА Новости 31 января в 03:54
Происшествия

В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля

В Новосибирске у пристройки к зданию кафе рухнула кровля, под завалами оказались люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 17:08
Наука

Эксперимент доказал, что быстрая музыка облегчает занятия спортом

Итальянские психологи совместно с нейрофизиологами доказали, что темп музыки влияет на способность человека легче переносить физические нагрузки.
News.ru 08:39
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