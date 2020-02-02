Общество

Вести.RuВести.RuРосстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа.
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с чего всё началось

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).
Российская газетавчера в 23:00

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Эксперт оценил данные о регионах с наибольшей убылью населения

РИА Новости06:31

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

Российская газетавчера в 23:00

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

РБК03:31

Названы российские регионы с самой большой убылью населения

Lenta.ru03:21

Демограф объяснил, почему вымирают российские регионы

URA.Ru04:08

Названы российские регионы с наибольшей убылью населения

RT на русском01:55

Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

ТАСС04:56
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На Украине анонсировали выборы в Донбассе осенью 2020 года

Местные выборы в Донбассе могли бы пройти в октябре 2020 года.
Московский Комсомолец 03:38
Политика

Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященном телефонному разговору Лаврова с Ван И.
REGNUM 00:39
Общество

Германия возмутилась отказом России принять самолет с эвакуированными

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отказ России в посадке самолета Бундесвера с эвакуированными из Китая гражданами ФРГ.
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Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Здоровье

Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Газета.Ru 05:39
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В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Общество

Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников

«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Известия 04:05
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Общество

Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Газета.Ru 01:20
Общество

Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом

Говорит Москва вчера в 04:16
Хоккей

«Салават Юлаев» в серии буллитов проиграл «Адмиралу»

Овертайм победителя не выявил — итоговый счет по итогам серии буллитов 4:3 в пользу «Адмирала». «Салават Юлаев» остался на шестом месте.
News102.ru 04:37
Шоу-бизнес

Гузель Уразова снова считает себя татаркой

Kazanfirst.ru 00:30
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Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
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Кнутов: бросив вызов России, Эрдоган начал опасную игру в Сирии

По мнению журналистов ФАН, Турция, отправив идлибским террористам крупную военную помощь, бросила вызов России.
ПолитРоссия 06:53
Политика

Пушков прокомментировал обещания Помпео обеспечить Белоруссию нефтью

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и госсекретарем США Майком Помпео.
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Появился официальный рендер Meizu 17 с врезанной камерой

Компания Meizu ведёт работы над новой моделью Meizu 17. Накануне в сети появилось первое официальное изображение смартфона, сообщает Ixbt.
Профиль 06:51
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service 06:58
Происшествия

Родственники погибшего в Карабахе солдата согласились его похоронить

Вернуться в родную деревню и похоронить скончавшегося в Карабахе военнослужащего Ваграма Авакяна согласились его родственники 2 февраля после разговора с министром обороны Армении Давидом Тонояном, сообщает Sputnik Армения.
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Общество

В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС

В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Discover24 02:47
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Общество

Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 06:14
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
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Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
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Хоккей

Тренер «Вашингтона» восхитился достижением Овечкина

Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который, оформив дубль в матче против "Оттава Сенаторз" (5:3), догнал и перегнал легендарного канадца Марка Мессье по заброшенным шайбам за всю историю лиги в регулярных чемпионатах.
ProstoProSport вчера в 04:21
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой

Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.
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Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
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