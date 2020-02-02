Общество

Вести.RuВести.RuРосстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа.
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с чего всё началось

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).
Российская газетавчера в 23:00

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Росстат назвал регионы-лидеры по убыли населения

РИА Новости07:59

Наибольший рост населения в России отмечается в СКФО

Московский Комсомолец07:50

Омская область стала лидером среди российских регионов по убыли населения за прошлый год

Коммерческие Вести04:51

Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

ТАСС04:56

Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Коммерсантъ04:58

Названы российские регионы с наибольшей убылью населения

RT на русском01:55

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

Российская газетавчера в 23:00
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Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК 06:39
Происшествия

В ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека

Автомобиль врезался в дерево на улице Свободы в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС 08:22
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service 06:58
Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Lenta.ru 02:55
Теннис

Джокович выиграл Australian Open

Коммерсантъ 07:52
Происшествия

В Германии число заразившихся новым коронавирусом достигло 10

Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Германии достигло 10 человек.
ТАСС 05:20
Общество

Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 06:14
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
НТВ 05:35
Общество

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

РБК 08:25
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Происшествия

Землетрясение произошло в Алтайском крае

Интерфакс 05:18
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Политика

Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
RT на русском 08:49
Футбол

«Ювентус» разгромил «Фиорентину», Роналду оформил дубль с пенальти

РИА Новости 08:38
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews вчера в 05:16
Фигурное катание

Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Чемпионат 03:39
Политика

Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»

Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.
Вести.Ru 05:40
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Discover24 02:47
Футбол

Бронзовая медаль ЦСКА сезона-2007 продаётся за 16 тысяч рублей

Цена медали установлена в размере 1000 злотых, то есть 16 тысяч рублей. Автором объявления стал один из ломбардов Варшавы.
Metaratings 08:08
Происшествия

Петербуржцы вышли на митинг в защиту обрушившегося СКК

Днем 2 февраля на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался митинг в защиту обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК).
МР7.ру 05:47
Происшествия

В Дагестане пострадали пять человек при обрушении строительных лесов

Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов на строящемся доме в Дагестане.
REGNUM 07:36
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Известия 01:43
Общество

Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян

К эвакуации российских граждан из Китая планируется привлечь пять самолетов ВКС России.
Российская газета 06:10
Политика

Помпео сообщил о готовности США обеспечивать Белоруссию нефтью на 100%

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство «БелТа».
Rambler News Service вчера в 06:24
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Двое взрослых и один ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
РИА Новости 08:48
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