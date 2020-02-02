Общество
Вести.RuРосстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
В Росстате назвали федеральные округа и регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке числа постоянных жителей на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год антирекордсменами стали Приволжский, Сибирский и Дальневосточный округа.
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с чего всё началось
Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).Российская газетавчера в 23:00
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Омская область стала лидером среди российских регионов по убыли населения за прошлый год
Коммерческие Вести04:51
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Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
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В ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека
Автомобиль врезался в дерево на улице Свободы в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
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Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео
Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
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Джокович выиграл Australian Open
Происшествия
В Германии число заразившихся новым коронавирусом достигло 10
Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Германии достигло 10 человек.
Общество
Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным
В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
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Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Финансы
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За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Фигурное катание
Загитова упала во время показательного номера на ледовом шоу Слуцкой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в шоу Ирины Слуцкой на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области.
Политика
Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»
Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.
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В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Футбол
Бронзовая медаль ЦСКА сезона-2007 продаётся за 16 тысяч рублей
Цена медали установлена в размере 1000 злотых, то есть 16 тысяч рублей. Автором объявления стал один из ломбардов Варшавы.
Происшествия
Петербуржцы вышли на митинг в защиту обрушившегося СКК
Днем 2 февраля на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался митинг в защиту обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК).
Происшествия
В Дагестане пострадали пять человек при обрушении строительных лесов
Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов на строящемся доме в Дагестане.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»
Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Общество
Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян
К эвакуации российских граждан из Китая планируется привлечь пять самолетов ВКС России.
Политика
Помпео сообщил о готовности США обеспечивать Белоруссию нефтью на 100%
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство «БелТа».
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
Двое взрослых и один ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.