Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).

с чего всё началось

Наибольшая убыль населения России в 2019 году зафиксирована в Саратовской, Омской и Кемеровской областях. Об этом в воскресенье сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

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