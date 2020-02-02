Общество
ТАССРосстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Наибольшая убыль населения России в 2019 году зафиксирована в Саратовской, Омской и Кемеровской областях. Об этом в воскресенье сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
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Как рассказали "Российской газете" в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.), Алтайский край (15,8 тыс.), Волгоградская область (15,8 тыс.).Российская газетавчера в 23:00
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