Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.

с чего всё началось

Уточняется, что в Чукотском автономном округе самый высокий средний размер пенсии равен 24 318 рублям, в Ненецком АО этот показатель составляет 21 605 рублей, в Магаданской области — 21 553 рубля и в Камчатском крае — 21 243 рубля.

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