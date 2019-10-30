Общество
REGNUMСоставлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата. Так, доля качественных дорог в российской столице по итогам 2018 года составила 97%.
Читать в источнике
Оценить128
с чего всё началось
Согласно методологии Росстата, к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся, в частности, ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость. Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.RT на русскомвчера в 23:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Статистика неумолима: в Архангельской области одни из худших дорог в стране
Московский Комсомолец06:07
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Общество
Первый канал распек Call of Duty за русофобию
Газета.Ru 06:05
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Общество
Акция «Колокол памяти» в Москве началась с удара в соловецкий рельс
В Москве и ряде других городов стартовала общественная акция "Колокол памяти".
Вести.Ru 04:52
Общество
На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен ВОВ
Подлодку времен Великой Отечественной войны обнаружил экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота.
РЕН ТВ 05:58
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
РИА Новости вчера в 15:58
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе
По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.
РБК 06:25
Политика
В МИД прокомментировали начало отвода сил в Золотом
Россия позитивно оценивает начало отвода сил в Золотом в Донбассе, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
РИА Новости 04:34
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщает управление информации российского концерна.
Интерфакс вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Общество
Маткапитал предлагают разрешить тратить на покупку авто
Депутаты Госдумы предложили дать возможность тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 09:54
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Общество
Назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян
В 2018 году кибермошенники похитили у россиян около 2 миллиардов рублей, при этом чаще всего злоумышленники пользовались для этого подменными номерами.
Lenta.ru 05:41
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
News-24.ru 05:48
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.
ТАСС 04:35
Политика
Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
RT на русском 05:54
Происшествия
Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ постановил освободить из колонии осужденного, рассказавшего о подброшенных наркотиках
Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.
Медиазона 05:20
Кино
Канал HBO закрыл приквел «Игры престолов»
Гром, что называется, средь более-менее ясного неба: канал HBO остановил работу над первым приквелом "Игры престолов", проектом с рабочим названием "Долгая ночь" (или "Кровавая луна").
Российская газета 05:49
Футбол
Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио
Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Технологии
Израильскую фирму обвинили в слежке за пользователями WhatsApp
Стоит отметить, что это первый случай, когда руководство мессенджера подает иск на частную компанию за шпионаж.
Astera 05:53
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
RT на русском 05:31
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09