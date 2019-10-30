Общество

REGNUMREGNUMСоставлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата. Так, доля качественных дорог в российской столице по итогам 2018 года составила 97%.
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с чего всё началось

Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Согласно методологии Росстата, к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся, в частности, ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость. Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
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