По предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).

с чего всё началось

В Росстате озвучили статистику по оценке численности постоянного населения в российских регионах, сообщает "Российская газета". Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).

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