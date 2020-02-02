Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

В Росстате озвучили статистику по оценке численности постоянного населения в российских регионах, сообщает "Российская газета". Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
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с чего всё началось

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

По предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).
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Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

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Российская газетавчера в 23:00
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

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Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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Коммерсантъ вчера в 11:59
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Момент взрыва машины на заправке в Башкирии попал на видео

Момент взрыва машины на заправке в Мелеузе попал на видео. Его опубликовали в сообществе «bash_dtp_official».
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Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
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Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

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Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9»

11 ноября 2019 года съёмки официально завершились. Сообщается, что мировая премьера фильма намечена на май 2020 года.
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Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги

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В Петербурге горит здание «Лениздата»

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Резолюцию с претензиями к России приняли в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой содержатся претензии к России.
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Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

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Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
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Происшествия

В ДТП под Владимиром погибли три человека

Грузовой автомобиль во Владимирской области сбил участников ДТП, стоявших на проезжей части, три человека погибли, один госпитализирован, сообщает УМВД по региону По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 21.40 мск на 207-ом километре автодороги М-7 "Волга" в Судогодском районе.
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Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

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Чудо на Волге. Почему 77 лет назад СССР победил в Сталинградской битве

Аргументы и Факты вчера в 03:22
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Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
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Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

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