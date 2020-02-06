Здоровье

РБКРБКРосстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал вопрос привлечения кадров ключевым для российской медицины. Власти регионов — лидеров по дефициту врачей на конец 2018-го сообщили РБК, что на конец 2019 года эта проблема по-прежнему актуальна.
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с чего всё началось

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБКвчера в 23:00

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Названы регионы, где больше всего не хватает врачей

Росбалтвчера в 23:55

Камчатка, Смоленская и Псковская области возглавили список регионов с наибольшим дефицитом врачей

Эхо Москвы02:02

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей. Это Камчатка, Смоленская и Псковская области

Дождь01:33

Росстат назвал регионы с нехваткой врачей

Национальная служба новостей01:22

Названы регионы, где больше всего не хватает врачей

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В уральских больницах не хватает до 10% врачей

URA.Ruвчера в 23:34

Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

РБКвчера в 23:00
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Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
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В Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России

Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас.
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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

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Акции Tesla упали на 17% после недельного роста на новостях из КНР

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Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на South Morning China Post, у китайского института могут быть проблемы с авторскими правами из-за того, что ремдизивир разработала американская компания Gilead Sciences еще в 2016 году.
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Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы

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Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20

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Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК вчера в 02:03
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