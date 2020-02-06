Здоровье
РБКРосстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал вопрос привлечения кадров ключевым для российской медицины. Власти регионов — лидеров по дефициту врачей на конец 2018-го сообщили РБК, что на конец 2019 года эта проблема по-прежнему актуальна.
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с чего всё началось
Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).РБКвчера в 23:00
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Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» в 2019 году упала на 49%
Пока же чистая прибыль ретейлера сократилась на 49% год к году и составила 17,1 млрд рублей при росте общей выручки на 10,6 млрд в 2019 году.
Авто
Renault Duster второго поколения выходит на новый рынок
Цена машины будет озвучена только после начала продаж. Не исключено, что обновленный автомобиль может появиться и на российском рынке.
Политика
Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.
Политика
В Раде произошла потасовка между депутатами
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Происшествия
Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Общество
Ургант отчитал автора шутки о космонавтах
Ургант отчитал "автора" неудачной шутки о снижении требований к космонавтам.
Экономика
В Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России
Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
«Спорт-Экспресс»: «Зенит» не отпустит Кокорина в «Балтику»
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову
Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Политика
Рада отказалась отменить закон о сокращении обучения на русском языке
Парламент Украины на заседании в четверг отказался отменить закон "О полном общем среднем образовании", который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
Политика
Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле
Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условия, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая.
Экономика
Акции Tesla упали на 17% после недельного роста на новостях из КНР
Акции компании Tesla в ходе торгов на NASDAQ в среду упали более чем на 20% — с $845 до 704.
Здоровье
У Китая могут быть проблемы с патентом на лекарство от коронавируса
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на South Morning China Post, у китайского института могут быть проблемы с авторскими правами из-за того, что ремдизивир разработала американская компания Gilead Sciences еще в 2016 году.
Политика
ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20
Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Технологии
В генуэзской крепости Балаклавы нашли древний оружейный арсенал
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве нашли средневековый оружейный инвентарь.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.