Где не хватает врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).

с чего всё началось

В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин назвал вопрос привлечения кадров ключевым для российской медицины. Власти регионов — лидеров по дефициту врачей на конец 2018-го сообщили РБК, что на конец 2019 года эта проблема по-прежнему актуальна.

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