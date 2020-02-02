Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстат назвал регионы с самой большой убылью населения

В Росстате озвучили статистику по оценке численности постоянного населения в российских регионах, сообщает "Российская газета". Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
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с чего всё началось

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

По предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).
Российская газетавчера в 23:00

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В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения

Российская газетавчера в 23:00

Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения

РИА Новости02:09

В Росстате перечислили самые вымирающие регионы

URA.Ruвчера в 23:51

Названы российские регионы с наибольшей убылью населения

RT на русском01:55

Стали известны регионы с самой большой убылью населения

Вечерняя Москва00:01

Рожают меньше, умирают чаще: названы регионы РФ с самой высокой убылью населения

Радио Комсомольская правда00:58

Росстат назвал регионы РФ с самой большой убылью населения

БИЗНЕС Online02:29
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Политика

Британия официально вышла из Евросоюза

Выход Великобритании из ЕС Референдум по поводу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года.
РИА Новости 31 января в 18:06
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Ученые рассказали о пользе овсянки

ToDay News Ufa вчера в 03:22
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Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
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Пушков оценил стремление США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, на которой Штаты заявили о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью.
Pravda.Ru 01:48
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Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
RT на русском 02:33
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

ТАСС вчера в 19:58
Происшествия

Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии

Газета.Ru 02:05
Политика

В Кремле отреагировали на скандал с блокадниками в Керчи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал детально разобраться в ситуации с поздравлением керченских ветеранов блокады Ленинграда и не устраивать "охоту на ведьм".
РИА Новости Крым 31 января в 05:43
Здоровье

Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания

Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Происшествия

Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Газета.Ru 02:11
Хоккей

«Монреаль» откажется от обмена Ковальчука

Журналист TSN Пьер Лебрюн заявил, что российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук не покинет канадский клуб.
Матч ТВ 02:07
Шоу-бизнес

Легенда журналистики 1990-х Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Елена Ханга — российская журналистка, которая конце 1990-х и начале 2000-х вела передачи «Про это», «Принцип домино», «Русские в форте Боярд» и другие программы на НТВ.
URA.Ru вчера в 23:11
Политика

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Lenta.ru вчера в 19:32
Происшествия

Власти назвали причину обрушения кровли в кафе в Новосибирске

Власти Новосибирска назвали причину обрушения кровли пристройки в кафе Новосибирска, где погиб один человек.
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

В Роструде напомнили о сокращенной рабочей неделе в феврале

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2020 году у россиян будет восемь коротких рабочих недель.
Кубань 24 вчера в 01:35
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Спорт

Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
РИА Новости 31 января в 07:07
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Политика

В ПАСЕ приняли резолюцию с претензиями к России по Крыму

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой обозначен ряд претензий к России, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ассамблеи.
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Хоккей

В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей

Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:31
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец вчера в 02:02
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Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу

Газета.Ru вчера в 15:56
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Армия и оружие

«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Известия 31 января в 10:02
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru вчера в 09:08
Политика

Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США

США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт вчера в 00:16
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Политика

Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
REGNUM 00:39
Происшествия

По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело

Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Российская газета вчера в 14:04
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