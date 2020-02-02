Общество
РИА НовостиРосстат назвал регионы с самой большой убылью населения
В Росстате озвучили статистику по оценке численности постоянного населения в российских регионах, сообщает "Российская газета". Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
По предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах - Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.).Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Рожают меньше, умирают чаще: названы регионы РФ с самой высокой убылью населения
Радио Комсомольская правда00:58
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:49, Ашберн
Политика
Британия официально вышла из Евросоюза
Выход Великобритании из ЕС Референдум по поводу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года.
Здоровье
Ученые рассказали о пользе овсянки
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Политика
Пушков оценил стремление США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, на которой Штаты заявили о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
Политика
В Кремле отреагировали на скандал с блокадниками в Керчи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал детально разобраться в ситуации с поздравлением керченских ветеранов блокады Ленинграда и не устраивать "охоту на ведьм".
Здоровье
Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания
Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Происшествия
Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.
Хоккей
«Монреаль» откажется от обмена Ковальчука
Журналист TSN Пьер Лебрюн заявил, что российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук не покинет канадский клуб.
Шоу-бизнес
Легенда журналистики 1990-х Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
Елена Ханга — российская журналистка, которая конце 1990-х и начале 2000-х вела передачи «Про это», «Принцип домино», «Русские в форте Боярд» и другие программы на НТВ.
Политика
Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского
Происшествия
Власти назвали причину обрушения кровли в кафе в Новосибирске
Власти Новосибирска назвали причину обрушения кровли пристройки в кафе Новосибирска, где погиб один человек.
Общество
В Роструде напомнили о сокращенной рабочей неделе в феврале
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2020 году у россиян будет восемь коротких рабочих недель.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Спорт
Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Политика
В ПАСЕ приняли резолюцию с претензиями к России по Крыму
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой обозначен ряд претензий к России, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ассамблеи.
Хоккей
В матче НХЛ между «Калгари» и «Эдмонтоном» произошла драка вратарей
Голкипер «Калгари Флэймз» Кэм Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтон Ойлерз» Майком Смитом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Происшествия
Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Армия и оружие
«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»
Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ
Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Политика
Китай поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — сказано в заявлении МИД Китая, посвященного телефонному разговору Лаврова с Ван И.
Происшествия
По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело
Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.