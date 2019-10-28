Общество
RT на русскомНазваны регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проведённое исследование данных Росстата, в 38 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.
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Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Технологии
Телевизоры Samsung подружились с «Алисой»
Компания Samsung Electronics сообщила о том, что телевизоры модельного ряда 2018 и 2019 годов получили функцию голосового управления на базе интеллектуального помощника «Алиса».
iXBT.com 03:29
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Футбол
Кристиан Нобоа: «Уверен, что Бердыев еще не сказал последнего слова»
Интервью самого русского иностранца РПЛ о "Рубине", семье, Семаке Нобоа уже больше 12 лет живет и играет в России.
БИЗНЕС Online 01:40
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
Газета.Ru вчера в 02:43
Транспорт
СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург
"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
РИА Новости вчера в 22:43
Кино
Анджей Сапковский уверен, что сериал по «Ведьмаку» повторит успех «Игры престолов»
Польский писатель Анджей Сапковский дал интервью итальянскому изданию Corriere la Lettura, в котором заявил, что сериал по его циклу книг «Ведьмак» от Netflix повторит успех «Игры престолов», если не превзойдёт его.
Игромания.ру 03:39
Общество
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС вчера в 09:34
Технологии
Сбербанк запустил сервис SberFood для похода в рестораны
Сбербанк и компания FoodPlex запустили мобильное приложение для поиска ресторанов и бронирования столов SberFood.
DP.RU 03:39
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия вчера в 16:36
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева удивила Максима Галкина новой причёской
Юморист Максим Галкин частенько радует поклонников Аллы Пугачёвой новыми снимками Примадонны.
Paparazzi.ru 02:33
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
ТАСС вчера в 23:47
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Футбол
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Bookmaker-ratings.ru 03:53
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь 26 октября в 10:12
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru 26 октября в 18:37
Политика
США отказалиcь передать России летчика Ярошенко
США отказались передать России летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в американской тюрьме.
BFM.ru 00:25
Технологии
Видеосервис Apple не станут переводить на русский
Эксперты полагают, что пока видеосервис Apple всё-таки нацелен на американский рынок.
Ferra 03:47
Технологии
Ложка-картошка: в России создали одноразовую посуду из крахмала
Из обычного крахмала, картофельного или зернового, ученые создали полностью биоразлагаемый пластик, который не наносит вреда природе при утилизации.
Известия вчера в 17:01
Политика
Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах
Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Футбол
«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»
Встреча проходила на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже и завершилась со счётом 3:1. Победу «красным дьяволам» принесли результативные удары Скотта Мактоминая на 21-й минуте, Маркуса Рашфорда на 30-й и Антони Марсьяля на 73-й.
Чемпионат вчера в 14:25
Политика
Партия Меркель провалилась на выборах в Тюрингии
Expert.ru 03:07