Общество

РБКРБКИнгушетия стала лидером среди регионов с высокой безработицей

В шести регионах России уровень безработицы превышает 10%, следует из исследования «РИА Новости», подготовленного на основании данных Росстата. Так, самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии — 26,2%.
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