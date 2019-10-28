Общество
РБКИнгушетия стала лидером среди регионов с высокой безработицей
В шести регионах России уровень безработицы превышает 10%, следует из исследования «РИА Новости», подготовленного на основании данных Росстата. Так, самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии — 26,2%.
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Кино
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.
Экономика
Отели Турции обложат «налогом на проживание»
Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на оскорбления Ксении Собчак
Стало известно, что Кристина Асмус не оставила проклятия Ксении Собчак без внимания. Она ответила знаменитой ведущей в таком же стиле.
Общество
Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате
Выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге, министр вспомнил пример сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург
В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Общество
Мисс Украина рассказала, кому принадлежит Крым
Мисс Украина - 2019 и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Наука
В России создали новый материал для аэрокосмической техники
Ученые из НИТУ «МИСиС» вместе с коллегами из Объединенного института высоких температур РАН впервые получили 3D-композит на основе алюминия, прочность которого на 20% выше, чем у используемых в аэрокосмической технике порошковых материалов.
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Происшествия
Подделка: анализы гонщика из Екатеринбурга принадлежат другому
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
Политика
Путин поручил оказать содействие в развитии удэгейского языка
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки, Минпросвещения, и Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) оказать содействие в сохранении и развитии удэгейского языка.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Авто
Специалисты оценили перспективы Ravon на российском рынке
Армия и оружие
В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Хоккей
«Локомотив» подписал полноценный контракт с 40-летним Андреем Марковым
Защитник Андрей Марков заключил полноценный контракт с «Локомотивом», информирует пресс-служба КХЛ.