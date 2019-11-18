Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваРосстат назвал регионы с самыми быстро растущими зарплатами

Как отмечает газета "Известия", на второй строчке Севастополь, где зарплата в среднем выросла на 11,6%. Тройку лидеров замыкает Костромская область с показателем 10,9%. Медленнее всего зарплаты росли в Санкт-Петербурге, Северной Осетии и Калининградской области.
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с чего всё началось

Галопирующая индексация: где зарплаты растут быстрее всего

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.
Известия17 ноября в 16:01

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Названы регионы России с самыми быстро растущими зарплатами

Lenta.ruвчера в 00:38

Стали известны регионы России, в которых быстрее растет зарплата

URA.Ru17 ноября в 18:14

Составлен рейтинг регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

Телеканал 360°17 ноября в 21:39

Названы регионы с самым высоким ростом зарплат

ТК Звезда17 ноября в 20:38

Перечислены регионы с самым быстрым ростом зарплат

РЕН ТВ17 ноября в 18:55

Названы регионы, где зарплаты растут быстрее всего

Комсомольская правдавчера в 00:08

Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Известия17 ноября в 17:54
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Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

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Lenta.ru 00:00
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Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

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РИА Новости вчера в 15:09
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Вести.Ru 00:44
Шоу-бизнес

Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа

Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Wday.ru вчера в 00:52
Авто

Компания УАЗ разработает новый турбомотор

В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Автоновости дня вчера в 01:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Происшествия

Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 22:45
Армия и оружие

Минобороны отреагировало на поджог российского патруля в Сирии

Нападение на российский патруль в Сирии с «коктейлями Молотова» является провокацией.
Lenta.ru вчера в 15:58
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
Общество

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RT на русском 00:26
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REGNUM вчера в 23:08
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник 17 ноября в 07:10
Шоу-бизнес

Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler

Михаил Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
78.ru вчера в 20:17
Общество

Две трети АЗС в России уличили в недоливе топлива

Две трети российских автозаправок уличили в недоливе топлива. Как посчитали в Минпромторге, объем недолива превышает норму в два-три раза.
Телеканал 360° 17 ноября в 23:40
Происшествия

Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Российская газета вчера в 21:33
Футбол

Команды Швейцарии и Дании отобрались на Евро-2020

Завершился отборочный турнир в группе D. Путевки в финальную стадию завоевали сборные Швейцарии и Дании.
Вести.Ru вчера в 17:33
Футбол

Самарская область сократит финансирование «Крыльев Советов»

Заместитель губернатора Самарской области Андрей Фетисов заявил, что финансирование клуба Российской премьер-лиги "Крылья Советов" в сезоне-2020/21 останется на прежнем уровне порядке 1,6 миллиарда рублей в год, однако при этом расход бюджетных средств снизится вдвое, так как половина суммы должна быть собрана благодаря частным инвесторам.
ProstoProSport 00:08
Общество

Американские астронавты впервые не вошли в экипажи кораблей «Союз»

В октябре 2020 года и весной 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажей космических кораблей «Союз» отправятся только российские космонавты, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.
REGNUM 00:11
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Ученые обнаружили, что у некоторых астронавтов в одной из вен наблюдается обратный ток крови.
Известия вчера в 20:12
Политика

Оппозиция снова поставила палатки у здания парламента Грузии

Активисты установили там палатки, провели ночь и в понедельник утром заблокировали входы в парламент, не пуская внутрь депутатов.
Интерфакс 00:04
Футбол

Кирилл Новиков: первое большое интервью. Селекция «Динамо», Филипп, советы отца

Главный тренер бело-голубых в беседе с корреспондентом «СЭ» не только ответил на самые актуальные вопросы, но и подробно рассказал о своей карьере.
Спорт-Экспресс вчера в 08:00
Общество

Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края

Правоохранительные органы, помимо обысков и выемки документации в офисах компании «ТОРЭКС», произвели выемку документации в кабинетах высших должностных лиц правительства Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Kleo.ru 17 ноября в 04:08
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Компания Apple выпустила iOS 13.2.3

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Политика

Задержанные катера и буксир отдали Украине

Задержанные украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» передали украинской стороне.
Телеканал 360° вчера в 05:25
Армия и оружие

ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии

Телеканал 360° 00:42
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат вчера в 16:15
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