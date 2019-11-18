Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.

с чего всё началось

Регионом с самым медленным темпом роста зарплат стал Санкт-Петербург. Оплата труда в этом регионе выросла лишь на 3,6 %. Кроме того, в конце рейтинга оказалась Северная Осетия с показателем в 3,7 %. Самое быстрое увеличение зарплаты было зафиксировано в Тыве.

Политика Россияне стали меньше восхищаться Путиным В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.

Политика В Совфеде оценили последствия возвращения Украине военных кораблей Ранее в воскресенье украинские СМИ заявили, что арестованные год назад в Керченском проливе украинские корабли прошли под арками Крымского моста.

Шоу-бизнес Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.

Происшествия Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.

Экономика Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Пользователи Сети нередко шутят на тему отношений Топурии и Деньгова, отмечая что экс-возлюбленный певицы рэпер Алексей Долматов, который также известен под сценическим псевдонимом Гуф, не сможет узнать, что предмет его обожания теперь счастлива с другим мужчиной.

Политика Составлен портрет идеального губернатора Эксперты подготовили практические рекомендации для исполняющих обязанности губернаторов: чиновники должны вызывать доверие, быть скромными и не стесняться проявлять эмоции.

Технологии Стартовую линейку Google Stadia расширили до 22 игр Руководитель Stadia Фил Харрисон (Phil Harrison) в своём микроблоге объявил о расширении стартового набора облачного сервиса Google практически в два раза — теперь на запуске ожидаются 22 игры.

Футбол Назначен новый директор «Екатеринбург Арены» Новым директором главной спортивной площадки Екатеринбурга стал бывший исполнительный директор стадиона в компании «Спорт-Инжиниринг» Владимир Вендланд.

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Наука Ученые собрали «горячие» электроны Статья ученых была опубликована в журнале Science Advances. Полупроводники могут преобразовывать энергию фотонов в электрический ток.

Происшествия В Мытищах водитель зарезал пешехода На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.