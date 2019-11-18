Общество

ФедералПрессФедералПрессПеречислены регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Регионом с самым медленным темпом роста зарплат стал Санкт-Петербург. Оплата труда в этом регионе выросла лишь на 3,6 %. Кроме того, в конце рейтинга оказалась Северная Осетия с показателем в 3,7 %. Самое быстрое увеличение зарплаты было зафиксировано в Тыве.
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с чего всё началось

Галопирующая индексация: где зарплаты растут быстрее всего

Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в этом году стала Тыва: в январе–августе средний заработок здесь увеличился на 13%. Также на верхние строчки рейтинга попали Севастополь и Костромская область. Список составили «Известия», опираясь на данные Росстата.
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Названы регионы, где зарплаты растут быстрее всего

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Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

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