Общество

РБКРБКРосстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года. Эти данные опубликованы на сайте государственной статистики.
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с чего всё началось

Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Согласно методологии Росстата, к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся, в частности, ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость. Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
RT на русскомвчера в 23:10

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Названы регионы с самыми качественными дорогами

РИА Новости02:11

Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

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RT на русскомвчера в 23:10

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Росстат назвал регионы России с самыми качественными дорогами

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Уральский регион — в тройке по самым качественным дорогам в России

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Росстат назвал регионы с лучшими дорогами

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