Согласно методологии Росстата, к числу нормативных требований для дорог общего пользования относятся, в частности, ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость. Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.

с чего всё началось

Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года. Эти данные опубликованы на сайте государственной статистики.

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