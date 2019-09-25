Экономика
Lenta.ruНазваны российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России за первое полугодие 2019 года, передает газета «Известия». Размер выплат пенсионерам в этом регионе составил в среднем 24,3 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.Известия24 сентября в 17:01
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Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
Газета.Ru вчера в 16:35
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
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Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
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Политика
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Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
Российская газета вчера в 07:57
Политика
Минюст США не нашел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского
Министерство юстиции США рассмотрело стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не обнаружило нарушений законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.
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Футбол
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Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Общество
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Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
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Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Космос
Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru вчера в 16:59
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 24 сентября в 12:08
Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru вчера в 22:51
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru вчера в 03:26
Общество
Гороскоп на 25 сентября: встречи с важными персонами ожидают Дев
Встречи с важными персонами ожидают Дев, поэтому представителям этого знака сегодня нужно выглядеть соответствующим образом.
Primpress.ru 24 сентября в 19:26
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
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RT на русском вчера в 15:23
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 24 сентября в 11:26
Авто
Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке
Официальный дебют DBX намечен на декабрь, но сегодня мы узнаем несколько интересных моментов о внедорожнике, о которых говорится в официальном пресс-релизе Aston Martin.
SpeedMe 24 сентября в 23:56
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
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Жителей трёх сёл в Алтайском крае предупредили о падении частей ракет
Вести Алтай 24 сентября в 22:00
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
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36-летняя Наталья Рудова сменила имидж
Наталья Рудова сменила имидж Отметим, что Рудова считается одной из самых красивых актрис отечественной кидоиндустрии.
Вокруг ТВ вчера в 01:17
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Жителю Чечни пришлось публично извиняться перед Кадыровым за общение с дочерью
Газета.Ru 00:41
Политика
Небензя заявил о невыдаче виз США делегации ДВЗЯИ
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Газета.Ru вчера в 01:09
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Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
Мойка78 вчера в 03:34
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые взяли сына на публичное мероприятие
Восьмой правнук британской королевы Елизаветы II, сын принца Гарри и Меган Маркл четырехмесячный Арчи впервые принял участие в публичном мероприятии.
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Пуйоль отказался от должности спортивного директора «Барселоны»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора каталонского клуба, публично заявив об этом в твиттере.
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Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Армия и оружие
США доверят защиту от российского оружия искусственному интеллекту
Военное дело вчера в 06:02