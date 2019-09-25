Экономика
АБНРосстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями
Росстат сравнил пенсии в разных регионах России. В среднем российские пенсионеры получают по 14,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росстата «Статистическое обозрение».
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с чего всё началось
Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.Известия24 сентября в 17:01
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Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
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Возросло число пострадавших после жёсткой посадки Boeing в Барнауле
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Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
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Не та пуля: Зеленского поймали на лжи в ООН
Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский показал присутствующим пулю калибром 12,7 мм.
Дни24 02:48
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В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица
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РБК вчера в 23:00
Происшествия
Прокуратура просит не лишать свободы Устинова
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Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
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«Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу
Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:26
Политика
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать коалицию
Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.
RT на русском вчера в 13:59
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
Политика
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
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В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
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Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
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Сегодня депутаты Саратовской городской думы на своем заседании одобрили реорганизацию структуры мэрии.
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Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ
Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37