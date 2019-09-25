Экономика

АБНАБНРосстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями

Росстат сравнил пенсии в разных регионах России. В среднем российские пенсионеры получают по 14,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росстата «Статистическое обозрение».
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с чего всё началось

Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

Самые высокие размеры выплат традиционно приходятся на северные регионы страны, где пенсии назначаются с учетом повышающих коэффициентов, пояснили в фонде.
Известия24 сентября в 17:01

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Названы регионы с самыми большими пенсиями

РИА Новостивчера в 02:52

Росстат рассказал, в каких регионах страны получают самые высокие пенсии

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Назван регион с самыми большими пенсиями в России

URA.Ru24 сентября в 13:24

Эксперты назвали регионы с самыми высокими пенсиями

Народные новостивчера в 00:45

Названы российские регионы с самыми большими пенсиями

Lenta.ru24 сентября в 21:48

Северное влияние: самые высокие пенсии получают на Чукотке

Известия24 сентября в 17:01

Чукотка оказалась лидером по размеру пенсий в России

Авторадиовчера в 00:20
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

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Политика

Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
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Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

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Происшествия

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Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия

Горевший в Норвегии российский траулер затонул

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Театры

Пласидо Доминго покинул Метрополитен-опера

Мой дебют в Метрополитен-опере состоялся, когда мне было 27 лет, я пел в этом прекрасном театре на протяжении 51 великолепного года, – говорится в заявлении Доминго.
Страницы Воронежской культуры вчера в 10:06
Кино

Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» выступили против «Джокера»

Известия вчера в 08:02
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Армия и оружие

Не та пуля: Зеленского поймали на лжи в ООН

Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский показал присутствующим пулю калибром 12,7 мм.
Дни24 02:48
Экономика

В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица

Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Прокуратура просит не лишать свободы Устинова

Газета.Ru 03:35
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
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Lenta.ru 01:40
Футбол

«Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу

Футболисты "Балтики" в серии послематчевых пенальти обыграли московский "Локомотив" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России.
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Политика

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать коалицию

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.
RT на русском вчера в 13:59
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
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Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
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Спорт

Глава РУСАДА заявил об оказываемом на него давлении

Ганус назвал иск главного тренера Чувашии по легкой атлетике Николая Панфилова и спортсменов " системным давлением на руководителя РУСАДА и на РУСАДА в преддверии рассмотрения дел спортсменов в дисциплинарном антидопинговом комитете".
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Суд отменил приговор бывшему главе ЕАО Винникову

ТАСС 02:39
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Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
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В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Саратовские депутаты одобрили изменение структуры мэрии

Сегодня депутаты Саратовской городской думы на своем заседании одобрили реорганизацию структуры мэрии.
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Грецкие орехи помогают бороться с возрастным набором веса

Грецкий орех оказался самым эффективным средством для борьбы с возрастным набором веса, установили ученые из США.
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Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ

Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37
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