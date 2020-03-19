Общество

КоммерсантъКоммерсантъРосстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Самая высокая средняя номинальная зарплата в 2019 году была на Чукотке — 106,8 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата.
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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.
RT на русскомвчера в 23:00

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Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами в 2019 году

РБК02:07

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

RT на русскомвчера в 23:00

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru00:37

Росстат перечислил регионы России с самыми высокими зарплатами

Комсомольская правда00:21

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URA.Ru00:14

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

РИА Новостивчера в 23:34

Названы регионы с самими высокими зарплатами

Известия01:33
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:02, Ашберн
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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

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Газета.Ru 04:53
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Минфин начал продавать валюту из ФНБ

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REGNUM 00:02
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Более 55 тысяч мест в инфекционных больницах подготовлено в России

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В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
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Домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.
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Подписано постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля, сообщает ИА REGNUM.
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Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической.
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Обнаружена самая старая окаменелость предка современных кур и уток

Обнаружена самая старая окаменелость предка современных кур и уток, бродившего рядом с динозаврами.
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