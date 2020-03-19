Общество
КоммерсантъРосстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Самая высокая средняя номинальная зарплата в 2019 году была на Чукотке — 106,8 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата.
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На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.RT на русскомвчера в 23:00
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