На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.

с чего всё началось

Самая высокая средняя номинальная зарплата в 2019 году была на Чукотке — 106,8 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата.

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