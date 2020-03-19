Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Самую высокую среднемесячную зарплату дают на Чукотке, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за прошлый год. Отмечается, что в этом регионе среднемесячная зарплата составляет 106,8 тысячи рублей.
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с чего всё началось

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.
RT на русскомвчера в 23:00

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Росстат назвал, где в России самые высокие зарплаты

Газета.Ru01:48

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru00:37

Росстат перечислил регионы России с самыми высокими зарплатами

Комсомольская правда00:21

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Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

РИА Новостивчера в 23:34

Названы регионы с самими высокими зарплатами

Известия01:33
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Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагноз в Сети

Фонд развития интернет-инициатив из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РИА Новости 01:34
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

Власти не исключают усиление ограничительных мер из-за коронавируса.
Российская газета вчера в 21:27
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости вчера в 22:57
Политика

Путин уволил замглавы ФСИН Максименко

Президент Владимир Путин уволил заместителя руководителя ФСИН Валерия Максименко, который занимал эту должность с 2016 года.
Медиазона вчера в 07:10
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Экономика

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира на фоне выхода России из сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 19:07
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:01
Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Gazeta.SPb вчера в 02:21
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Общество

«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя

Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 01:47
Общество

Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава Минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

По состоянию на 18 марта, в Казахстане зафиксировано 37 случаев заболевания COVID-19.
Известия 00:44
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском вчера в 12:59
Общество

Специалисты оценили «американское» происхождение коронавируса

Профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова сообщила, что прочитанная последовательность генетического кода (сиквенс) вируса COVID-19 хорошо известен.
Народные новости вчера в 22:52
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент.
Газета.Ru вчера в 16:05
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19

Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
РИА Новости 00:30
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Новый Премьер министр России Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2020 года.
Evo-rus.com 01:26
Общество

Ургант высмеял людей, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса

Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале пошутил над теми, кто скупает туалетную бумагу на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество

Экспресс-тест на коронавирус разработала «дочка» АФК «Система»

«Система-Биотех», являющаяся дочерней компание АФК «Система», разработала экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции.
Live24 01:51
Наука

Новую причину старения клеток установили в МГУ

UfacityNews.ru 01:18
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru вчера в 13:49
Общество

«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории

Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
RT на русском 01:54
Общество

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек

Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 23:28
Здоровье

ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса.
Вести ФМ 17 марта в 07:24
Технологии

Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона

В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости 17 марта в 16:10
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