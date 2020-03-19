Общество
РИА НовостиРосстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Самую высокую среднемесячную зарплату дают на Чукотке, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за прошлый год. Отмечается, что в этом регионе среднемесячная зарплата составляет 106,8 тысячи рублей.
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с чего всё началось
На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.RT на русскомвчера в 23:00
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Глава Минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения борьбы с распространением нового коронавируса.
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Экономика
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Профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова сообщила, что прочитанная последовательность генетического кода (сиквенс) вируса COVID-19 хорошо известен.
Энергетика
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Экономика
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Происшествия
В Новосибирске установили всех пассажиров рейса, где нашли COVID-19
Все пассажиры, прибывшие рейсом из Москвы в Новосибирск с заболевшей коронавирусом женщиной, установлены, медики работают над сбором анализов и установлением карантина, сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
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Общество
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«Система-Биотех», являющаяся дочерней компание АФК «Система», разработала экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции.
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Новую причину старения клеток установили в МГУ
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
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«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
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Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
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ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
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В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.