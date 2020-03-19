На Чукотке зафиксирована самая высокая среднемесячная зарплата — 106,8 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2019 год, на основе которых RT составил рейтинг регионов России с самыми высокими и самыми низкими средними зарплатами.

с чего всё началось

Самую высокую среднемесячную зарплату дают на Чукотке, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата за прошлый год. Отмечается, что в этом регионе среднемесячная зарплата составляет 106,8 тысячи рублей.

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