Общество
Мой БрянскВ Росстате назвали сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат
Были проанализированы данные за пять лет. За последние пять лет наиболее существенно выросли зарплаты работников, которые заняты в сферах культуры, спорта, а также сотрудников организаций досуга и развлечения. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные статистики.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.RT на русском03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:44, Ашберн
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
REGNUM 11:14
Политика
Начались переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Lenta.ru 11:14
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru вчера в 13:00
Армия и оружие
ВМС США установят на корабль первый боевой лазер
ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
Rambler News Service вчера в 08:11
Общество
Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры
Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 12:37
Авто
Показан необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
Многие сразу вспомнили концепт-кар 3000GT, выполненный на базе Supra A80, который был показан на автосалоне в Токио в далеком 1994 году.
CarsWeek.ru 04:56
Авто
В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar
Азербайджан в скором времени планирует начать поставлять в Россию автомобили Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
Российская газета 07:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня вчера в 10:33
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных
В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 12:23
Армия и оружие
Минобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями
Плановый полет выполнили два бомбардировщика.
РБК 12:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Общество
Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда
Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
RT на русском 11:34
Общество
У американцев на МКС сломались чайник и плита
Астронавты на Международной космической станции (МКС) не могут пользоваться кухней на американском сегменте, в связи с чем им приходится подогревать продукты в российском сегменте, сообщает «РИА Новости» во вторник, 22 октября.
Известия 11:00
Экономика
Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Ведомости 11:19
Происшествия
Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии
Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 11:48
Футбол
«Реал» прибыл в Турцию на матч ЛЧ против «Галатасарая»
Футболисты мадридского «Реала» прибыли в Стамбул на матч против «Галатасарая» в Лиге чемпионов.
Sportbox.RU вчера в 15:17
Экономика
Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 11:46
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 11:07
Здоровье
Аспирин оказался смертельно опасен для детей
В заключение врач подчеркнула, что любое лекарство является опасным для человека, если оно используется не по назначению лечащего врача.
Life.ru 12:34
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Количество заключенных в колониях России снизилось до 434 тыс. человек, что стало минимальным значением в истории современной России, сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН.
РБК 11:32
Футбол
«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этап Лиги чемпионов.
Sport24.ru 12:31
Общество
Польский суд разрешил выдачу России экс-главы НПО «Космос» Чернякова
Окружной суд Варшавы разрешил экстрадицию в Россию экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, заочно обвиняемого в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля и других преступлениях.
Коммерсантъ 12:39
Шоу-бизнес
Леди Гага показала фото из ванны со льдом
Снимок звезда подписала: «Ритуал после шоу: ледяная ванна в течение 5-10 минут, горячая ванна — 20 минут, компрессионный костюм со льдом — 20 минут».
Wday.ru 20 октября в 09:34
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 11:38