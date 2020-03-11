Общество
КоммерсантъРосстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Средняя зарплата в этой области составила 102 992 руб.
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Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT. Наиболее высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники финансовой и страховой сфер.RT на русскомвчера в 23:02
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