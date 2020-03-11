Общество

КоммерсантъКоммерсантъРосстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Средняя зарплата в этой области составила 102 992 руб.
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с чего всё началось

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT. Наиболее высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники финансовой и страховой сфер.
RT на русскомвчера в 23:02

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Росстат определил сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Газета.Ru07:02

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Новости04:12

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

RT на русскомвчера в 23:02

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Rambler News Service01:22

Росстат раскрыл сферы с самыми высокими зарплатами

URA.Ru00:36

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Lenta.ru00:10

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

РБК01:54
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Все школы Липецкой области закрывают на карантин

Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
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Znak.com 04:03
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

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Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
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Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Интерфакс 07:28
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Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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Новый ведущий шоу на Первом канале отметил, что его, прежде всего, интересуют люди, которым нужна помощь.
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Rambler News Service 03:27
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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Группа «Время и стекло» заявила о распаде

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В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
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В России заново формируют «медицинский спецназ»

В издании «Известия», сославшись на источники в российском Минобороны, сообщили, что в стране стали снова тренировать «медицинский спецназ», который был ликвидирован в рамках соответствующей реформы.
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Общество

Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса

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РБК 07:49
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