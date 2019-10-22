Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Росстат выяснил причины роста зарплат в индустрии развлечений

Телеканал 360°11:35

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

RT на русскомвчера в 23:00

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Известия00:40

Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян

Lenta.ru00:26

Названы сферы, где зарплаты россиян выросли больше всего

URA.Ruвчера в 23:38

Опубликован рейтинг областей труда с наибольшими темпами роста зарплат

Газета.Ruвчера в 23:36

Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

РИА Новости01:45
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Сотрудники «Зимней вишни» на момент начала пожара были в сауне

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Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
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Происшествия

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По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
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Общество

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Пожар произошел в металлическом ангаре, расположенном на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
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Газета.Ru 01:18
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Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

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Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
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Происшествия

По делу Арашукова задержали двух человек

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
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Армия и оружие

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Военная операция Турции в Сирии прекращается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Происшествия

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Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа

Фотошпионам удалось запечатлеть обновлённый Hyundai Grandeur без камуфляжа. Снимки седана были опубликованы на портале Thekoreancarblog.
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Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

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Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
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Мобильные комплексы задействуют для диспансеризации на Сахалине

Дополнительные мобильные комплексы отправятся в районы Сахалинской области для проведения диспансеризации.
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Депутаты Парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о Brexit.
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Экономика

Экономисты нашли «нестыковки» в данных о доходах россиян

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В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
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Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

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Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
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Вредит ли мясо здоровью: анализ метаанализа

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о других косвенных, возможных результатах воздействия потребления мяса на здоровье, которые авторы рекомендаций почему-то проигнорировали.
N+1 18 октября в 20:02
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