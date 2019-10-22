Общество

ИзвестияИзвестияРосстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Рейтинг профессиональных областей, в которых отмечены наибольшие темпы роста зарплаты за последние пять лет составил RT на основе статистики Росстата. Наиболее существенно с 2013 по 2018 год в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
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с чего всё началось

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
RT на русскомвчера в 23:00

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Росстат выяснил причины роста зарплат в индустрии развлечений

Телеканал 360°11:35

Опубликован рейтинг областей труда с наибольшими темпами роста зарплат

Газета.Ruвчера в 23:36

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Известия00:40

Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян

Lenta.ru00:26

Названы сферы, где зарплаты россиян выросли больше всего

URA.Ruвчера в 23:38

Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

РИА Новости01:45

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Политика

Завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
RT на русском 12:49
Политика

Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Происшествия

Неизвестный в Осло угнал машину скорой помощи и наехал на людей

Машину скорой помощи с тремя санитарами внутри угнал 22 октября неизвестный в столице Норвегии.
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Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК 11:00
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ 09:01
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Наука

В Китае определили структуру вируса африканской чумы свиней

Китайские ученые определили структуру вируса африканской чумы свиней (АЧС).
ТАСС Наука 10:21
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 01:47
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Общество

На Украине забили тревогу из-за умирающего Днепра

Негативное воздействие оказывают и сточные воды, из-за которых Днепр «цветет всеми цветами радуги».
Известия 08:00
Футбол

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

REGNUM 06:15
Политика

В ДНР украинского журналиста осудили на 15 лет за шпионаж

15 лет тюрьмы получил украинский журналист Станислав Асеев по решению Апелляционной палаты Верховного суда самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Росбалт 04:48
Экономика

Подорожание гречки в России опровергли

Lenta.ru 07:35
Футбол

Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
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Армия и оружие

Военная полиция РФ начнет работу в зоне турецкой операции в Сирии

С полуночи 23 октября российская военная полиция и сирийские военные начнут работу в зоне турецкой операции.
РЕН ТВ 13:12
Космос

Одобрен проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Вечерняя Москва 07:45
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 08:53
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink

Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Общество

Медведев призвал готовиться к переквалификации из-за роботизации труда

Премьер России Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации — 2019», заявил, что в мире происходит роботизация труда, в связи с чем необходимо готовиться к серьёзной переквалификации.
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Кино

Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

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Политика

Путин наградил руководителя следственной группы по делу «Зимней вишни»

Президент России Владимир Путин наградил руководителя следственной группы по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", старшего следователя по особо важным делам при председателе СК РФ Рустама Габдулина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
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Шоу-бизнес

Игорь Петренко едва не погиб после развода с Екатериной Климовой

Игорь Петренко и Екатерина Климова официально развелись в 2014 году.
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В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком

Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
ТАСС 09:57
Единоборства

В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью

В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.
РИА Новости 07:11
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
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Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ

По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
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Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Футбол

Валерий Газзаев: «Вижу у Тедеско великолепные артистические качества»

Отметил бы прежде всего его великолепные артистические качества, которые сделали бы честь любому актеру "Больших и Малых академических театров".
Спорт-Экспресс 08:00
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