Общество
RT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
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с чего всё началось
Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.RT на русском03:00
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Кино
Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»
Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Космос
Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск написал первое сообщение в своем микроблоге Twitter при помощи спутниковой сети Starlink, которую предполагается использовать для глобальной раздачи быстрого интернета.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов взял урок у шеф-повара
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал в гостях у известного турецкого шеф-повара, сообщает телеканал «МИР 24».
Политика
Стартовали переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи, передает РИА "Новости".
Общество
Медведев анонсировал возможность поступления в вузы через интернет
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в РФ может быть реализована возможность поступления в вузы через интернет, передает ТАСС.
Армия и оружие
Тяжелая военная техника США прибыла в Литву
Тяжелая военная техника США прибыла в Литву.
Общество
Операторы выступили против передачи радиочастот «Ростелекому»
Крупнейшие российские операторы — МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») выступили против выделения «на эксклюзивной основе» радиочастот 2300–2400 МГц «Ростелекому» для обеспечения нужд социальных объектов и попросили власти оценить возможность использования ресурса всеми участниками рынка в период перехода на 5G.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства
79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
Ранее Baza сообщила, что дочь посла Ирана в Москве Арефех Санаи покончила с собой в центре города. Причины такого поступка неизвестны.
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Асад прибыл на передовую в Идлиб
Наука
Соединения фуллеренов помогут в борьбе с раком легкого
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Происшествия
Полковник МВД России на пенсии застрелил любовника жены
Полковник полиции в отставке застрелил бойфренда своей жены в квартире в Москве.
Политика
Назначен новый глава Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин официально закрепил отставку Михаила Федотова и назначение на пост главы Совета по правам человека (СПЧ) секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.
Экономика
Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Шоу-бизнес
Ники Минаж вышла замуж за преступника
36-летняя рэперша Ники Минаж вышла замуж за музыканта Кеннета Петти.
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Центральной России
Похолодание ожидается в центральных регионах страны, рассказала во вторник, 22 октября, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».
Экономика
УФАС назвало сообщения о повышении цен на гречку паническими
Горожане массово бросились скупать гречку после сообщений СМИ об исчезновении крупы из магазинов.
Экономика
«Ведомости»: РСПП просит Минфин смягчить налоговый режим для холдингов
Как сообщают «Ведомости», РСПП предлагает смягчить условия льгот — освободить от налогов дивиденды и доходы, полученные при выходе из капитала компаний.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.