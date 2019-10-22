Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Наиболее существенно за последние пять лет (с 2013 по 2018 год) в России выросли зарплаты работников, занятых в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. В 2013 году средняя месячная зарплата в этой категории составляла 25,2 тыс. рублей, в 2018-м — 43,9 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
RT на русском03:00

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Названы сферы, где зарплаты россиян выросли больше всего

URA.Ru03:38

Перечислены сферы труда с самым резким скачком зарплат

Телеканал 360°05:20

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Известия04:40

Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян

Lenta.ru04:26

Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

РИА Новости05:45

Опубликован рейтинг областей труда с наибольшими темпами роста зарплат

Газета.Ru03:36

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

RT на русском03:00
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Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 06:56
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета вчера в 10:28
Происшествия

СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска

Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
RT на русском 07:26
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия 20 октября в 20:06
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Здоровье

Российские врачи прописали больной раком девочке мазь от растяжений

В Новороссийске пятилетней девочке врачи не могли поставить правильный диагноз, и прописывали мазь от растяжений, сообщает сайт "КП-Кубань".
Московский Комсомолец 20 октября в 16:07
Шоу-бизнес

Голая дочь Синди Кроуфорд смутила пользователей Сети

Дочь Синди Кроуфорд смутила подписчиков пикантными снимками. В кадре девушка позирует напротив зеркала.
Дни.ру вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Вечерняя Москва вчера в 20:55
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Экономика

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 10:09
Происшествия

Он крикнул ей уходить, а сам остался под пулями. История петербургских Бонни и Клайда, от которых пострадал «Райффайзен»

Фонтанка.Ру 20 октября в 11:47
Хоккей

Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.
Газета.Ru 03:45
Гаджеты

Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены

Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой

Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Футбол

Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Metaratings вчера в 16:50
Общество

Большинство россиян считают, что не влияют на происходящее в стране

Согласно результатам социологического исследования «Левада-центра», большинство россиян (58%) полагают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 03:08
Происшествия

Петербурженку ограбили и обесчестили в парадной на Ленинском

Петербурженку обобрали в парадной дома на Ленинском проспекте. Сумма ущерба небольшая, куда больше стоит задетая честь.
Фонтанка.Ру 06:21
Общество

Украинский министр назвал себя дебилом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Армия и оружие

Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления.
REGNUM 06:45
Шоу-бизнес

Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления

Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Телепрограмма вчера в 09:51
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Армия и оружие

Двигатель для новейшего ударного вертолета пошел на госиспытания

Силовая установка ВК-2500П для модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ отправилась на государственные испытания и сертификацию для Министерства обороны России, рассказал агентству ТАСС исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.
Вести.Ru вчера в 14:18
Футбол

Тедеско считает, что у «Спартака» отличные защитники

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровые качества защитников команды.
RT на русском вчера в 18:02
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Политика

Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
RT на русском 06:57
Политика

Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
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