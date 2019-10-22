Общество

Невские НовостиНевские НовостиРосстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Составлен рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы. Данные взяты за последние пять лет. Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат за последние пять лет.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

Росстат выяснил причины роста зарплат в индустрии развлечений

Телеканал 360°11:35

Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

РИА Новости01:45

Опубликован рейтинг областей труда с наибольшими темпами роста зарплат

Газета.Ruвчера в 23:36

Названы сферы с самым резким ростом зарплат россиян

Lenta.ru00:26

Названы сферы, где зарплаты россиян выросли больше всего

URA.Ruвчера в 23:38

Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат

Известия00:40

Названы сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат в России

RT на русскомвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
RT на русском 09:59
Экономика

Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»

20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
РБК 05:40
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

РИА Новости 03:22
Общество

Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225

Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru вчера в 21:41
Наука

На дне Волги нашли старинную ладью

Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
Похвистнево-Информ вчера в 20:33
Происшествия

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

Пять человек погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.
ТАСС 11:13
Футбол

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Общество

Император Японии Нарухито взошел на престол

В Японии короновали нового императора – 59-летний Нарухито, вступивший на престол 1 мая этого года после отречения своего отца, официально объявил себя главой государства.
Газета.Ru 04:15
Происшествия

Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права»

Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».
Дождь 11:15
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Происшествия

Красноярские власти прокомментировали аварию на руднике «Таймырский»

RT на русском 10:08
Музыка

Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия 20 октября в 16:06
Политика

Путин наградил Шохина и Шмакова орденами

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:14
Политика

Отношение к русским в Эстонии стало лучше

О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
Русская Планета 06:39
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Здоровье

В Архангельск прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осмотрели перинатальный центр.
Невские Новости 08:15
Армия и оружие

Ракетные корабли России вошли в Азовское море

Военное дело 08:44
Общество

Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола

Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
РИА Новости 10:44
Политика

В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран

Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Кубань 24 вчера в 10:50
Гаджеты

Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

ITZine.ru 09:00
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Здоровье

Евгений Савченко предложил открыть 100 тысяч офисов семейных врачей

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в ходе заседания заседание Совета по региональному здравоохранению предложил организовать в России 100 тысяч офисов семейных врачей.
Гудвилл.онлайн 09:39
Культура

В этом году на «Евровидение» Украина будет выбирать не только конкурсантов

Правила отбора на «Евровидение» в 2020 году на Украине поменялись и теперь зрители могут выбрать состав жюри Нацотбора.
Украина.ру 11:04
Политика

Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 09:09
Технологии

Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку

Популярная механика 04:28
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Политика

СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
Известия 09:45
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Армия и оружие

В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»

В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ вчера в 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное