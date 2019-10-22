Общество
Невские НовостиРосстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат
Составлен рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы. Данные взяты за последние пять лет. Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат за последние пять лет.
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с чего всё началось
Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.RT на русскомвчера в 23:00
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Политика
Путин и Эрдоган не обсуждали поставки Су-35 и Су-57 в Турцию
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи не поднимали тему поставок в Турцию российских истребителей Су-35 и Су-57.
Экономика
Налоговики заблокировали банковские счета киностудии «Ленфильм»
20 сентября были заблокированы первые два счета в ВТБ и Райффайзенбанке, 8 октября — еще два в тех же банках.
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
Наука
На дне Волги нашли старинную ладью
Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
Происшествия
В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке
Пять человек погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.
Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Император Японии Нарухито взошел на престол
В Японии короновали нового императора – 59-летний Нарухито, вступивший на престол 1 мая этого года после отречения своего отца, официально объявил себя главой государства.
Происшествия
Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права»
Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Политика
Путин наградил Шохина и Шмакова орденами
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова и президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Отношение к русским в Эстонии стало лучше
О своих впечатления о посещении Эстонии рассказал американский журналист Виджай Махешвари в статье для Politico.
Экономика
Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа
Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Здоровье
В Архангельск прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан
Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осмотрели перинатальный центр.
Армия и оружие
Ракетные корабли России вошли в Азовское море
Общество
Опубликовано видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола
Автомат нового поколения АК-12 испытали на прочность безостановочной стрельбой. Видео эксперимента появилось на сайте концерна "Калашников".
Политика
В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран
Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
Здоровье
Евгений Савченко предложил открыть 100 тысяч офисов семейных врачей
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в ходе заседания заседание Совета по региональному здравоохранению предложил организовать в России 100 тысяч офисов семейных врачей.
Культура
В этом году на «Евровидение» Украина будет выбирать не только конкурсантов
Правила отбора на «Евровидение» в 2020 году на Украине поменялись и теперь зрители могут выбрать состав жюри Нацотбора.
Политика
Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Технологии
Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
Армия и оружие
В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»
В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".