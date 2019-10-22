Росстат обнародовал данные о зарплате россиян по видам экономической деятельности. На основе этой статистики RT составил рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы за пять лет.

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Составлен рейтинг профессиональных областей, в которых зафиксированы наибольшие темпы роста заработной платы. Данные взяты за последние пять лет. Росстат назвал сферы труда с наибольшими темпами роста зарплат за последние пять лет.

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