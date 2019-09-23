Общество
РБКРосстат назвал средний возраст замужества у российских женщин
В России увеличился средний возраст вступления женщин в брак — за последние годы большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет. Это следует из данных Росстата, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет — сейчас большая часть женщин выходит замуж в 25-34 года, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24, говорится в отчете Росстата.РИА Новостивчера в 20:30
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