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Российская газетаРоссийская газетаРосстат назвал средний возраст невест в России

Невесты в России "постарели" на восемь лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
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Невесты в России «постарели» на восемь лет

Среднестатистическая невеста в России за последние годы "постарела" на восемь лет — сейчас большая часть женщин выходит замуж в 25-34 года, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18-24, говорится в отчете Росстата.
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