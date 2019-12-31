Экономика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаРосстат назвал уровень инфляции в России в 2019 году

Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3 процента. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат. Отмечается, что потребительские цены в России в декабре 2019 года выросли на 0,4 процента по сравнению с ноябрем.
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с чего всё началось
В свою очередь, по предварительным данным
 Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе.
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