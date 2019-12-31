с чего всё началось

Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3 процента. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат. Отмечается, что потребительские цены в России в декабре 2019 года выросли на 0,4 процента по сравнению с ноябрем.

Росстат назвал уровень инфляции в России в 2019 году

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

Политика Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Происшествия В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".

Политика Польский премьер обвинил Путина во лжи Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал, говоря о его стране.

Армия и оружие Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения Новые виды вооружения будут созданы для истребителя пятого поколения Су-57, который в настоящее время проходит испытания, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Политика Начались переговоры об отправке на МКС космонавта из Индонезии Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переговорах, которые ведут Россия и Индонезия об отправке иностранного астронавта в космос на МКС.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Политика Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.