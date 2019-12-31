Экономика
Свободная ПрессаРосстат назвал уровень инфляции в России в 2019 году
Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3 процента. Такую предварительную оценку опубликовал Росстат. Отмечается, что потребительские цены в России в декабре 2019 года выросли на 0,4 процента по сравнению с ноябрем.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
В свою очередь, по предварительным данным Росстата, инфляция в России в декабре ускорилась до 0,4% после 0,3% в ноябре, 0,1% в октябре и снижения на 0,2% в сентябре и в августе.Ведомости07:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия
В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы
Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Игры
Epic Games дарит на Новый год красочный платформер
До вечера 1 января можно бесплатно забрать игру Yooka-Laylee and the Impossible Lair, которую называют лучшим платформером года.
Политика
Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Общество
«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»
Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
Как экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон сбежал из-под ареста в Японии
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон преподнес большой сюрприз японским правоохранителям накануне Нового года.
Гаджеты
Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением
Гаджеты
Прототипы DragonBox Pyra уже отправляют заказчикам
DragonBox Pyra является настоящим долгостроем в области игрового железа.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Армия и оружие
Турецкие военные готовятся к переброске в Ливию
Как подтвердил министр обороны Турции Хулуси Акар, речь идет об операции по оказанию военной помощи ливийским властям, которые признаны ООН.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Политика
Польский премьер обвинил Путина во лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал, говоря о его стране.
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения
Новые виды вооружения будут созданы для истребителя пятого поколения Су-57, который в настоящее время проходит испытания, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Политика
Начались переговоры об отправке на МКС космонавта из Индонезии
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переговорах, которые ведут Россия и Индонезия об отправке иностранного астронавта в космос на МКС.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Кино
Фанат «Ведьмака» стилизовал сериал под видеоигру
Пользователь YouTube DarwinStreams опубликовал видео, в котором сериал «Ведьмак» представлен в виде видеоигры.
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Имя владельца жилища (Антон Сидоров) совпадает с именем героя мема нулевых «Повар спрашивает повара».
Политика
Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата
Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Авто
В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Редакция портала «Колёса.ру» на базе шпионских фотоснимков нового седана Mercedes-Benz S-Class подготовила рендерные фотоснимки готовящейся новинки.