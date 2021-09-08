Будьте в Плюсе

Росстат: недельная инфляция в РФ с 31 августа по 6 сентября замедлилась до 0,07%

Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%, сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации».
RT на русском
Недельная инфляция в России с 31 августа по 6 сентября замедлилась до 0,07%.
Коммерсантъ
Инфляция в августе оказалась выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на август, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,1%.
Интерфакс
Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 6 сентября продолжила рост в сторону 6,8% (была в районе 6,74-6,75%), добавляя аргументов для ЦБ в пользу более жесткого решения.
Интерфакс

Подробнее о событии

Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%
RT на русскомвчера в 16:04
Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%
ТАССвчера в 13:16
Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ на 6 сентября замедлилась до 6,74%
ПРАЙМвчера в 14:41
Минэкономразвития: годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%
Lenta.ruвчера в 14:59
Годовая инфляция в РФ в августе выросла до 6,68%
Интерфаксвчера в 12:22
Инфляция в августе в РФ замедлилась до 0,2%
Финмаркетвчера в 12:20
Кубань вошла в число регионов России с максимальной инфляцией
РБК Краснодар7 сентября в 09:55

Интересное

Участниками виртуального российского стенда на фестивале в Торонто станут 20 компаний

Более 20 российских компаний представят проекты на виртуальном стенде, организованном "Роскино", на международном кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF), который откроется 9 сентября.
ТАССвчера в 15:05

Во время учений в Норильске погиб глава МЧС Евгений Зиничев

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в ведомстве.
RT на русскомвчера в 10:09

Глава Минфина США сообщила, что резервы Вашингтона закончатся в октябре

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду сообщила, что имеющиеся у Вашингтона резервы закончатся в октябре, она в очередной раз призвала американских законодателей увеличить предел государственного долга страны.
ТАССвчера в 11:15

Астробиолог Пол Дэвис заявил, что вирусы могут существовать в любой области Вселенной

Профессором Полом Дэвисом из Университета штата Аризона Соединённых Штатов Америки выдвинуто предположение о возможности существования вирусов не только на нашей планете, но и на других планетах, где есть жизнь.
FBM.ruвчера в 00:59