Более 20 российских компаний представят проекты на виртуальном стенде, организованном "Роскино", на международном кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF), который откроется 9 сентября.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — заявили в ведомстве.
Министр финансов США Джанет Йеллен в среду сообщила, что имеющиеся у Вашингтона резервы закончатся в октябре, она в очередной раз призвала американских законодателей увеличить предел государственного долга страны.
Профессором Полом Дэвисом из Университета штата Аризона Соединённых Штатов Америки выдвинуто предположение о возможности существования вирусов не только на нашей планете, но и на других планетах, где есть жизнь.