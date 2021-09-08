Астробиолог Пол Дэвис заявил, что вирусы могут существовать в любой области Вселенной

Профессором Полом Дэвисом из Университета штата Аризона Соединённых Штатов Америки выдвинуто предположение о возможности существования вирусов не только на нашей планете, но и на других планетах, где есть жизнь.