Экономика
РБКРосстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.
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Общество
В Петербурге дамбу закрыли из-за угрозы наводнения
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В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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Авто
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Общество
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Известная певица публично признала все свои пластические операции.
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Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД
Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД.
Футбол
Федор Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании
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Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Происшествия
Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину
Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
Экономика
«Нафтогаз» увеличил до $8 млрд оценку ущерба от потери активов в Крыму
В рамках арбитражного процесса при Постоянной палате третейского суда в Гааге НАК «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери своих активов в Крыму.
Гаджеты
На AliExpress появились подделки смартфонов Samsung и Huawei
На AliExpress появились подделки смартфонов от популярных брендов, включая Huawei и Samsung.
Происшествия
В Архангельской области воспитатель таскала детей за волосы
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Политика
Песков ответил на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» в постановлении по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям, пострадавших от политических репрессий.
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса.
Происшествия
В ДТП с бензовозом под Волгоградом погибли пять человек
В результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом «КамАз» в Волгоградской области погибли пять человек.
Здоровье
За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан
В Липецкой области зарегистрировали за неделю 7910 случаев гриппа и ОРВИ. Почти 70 человек из 10 тысяч заболели.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
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Общество
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Будет меньше полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг до конца марта, - сообщается на сайте компании.
Политика
До 2 марта продлен срок представления поправок в проект о Конституции
Совет Госдумы принял решение продлить срок представления поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ до 2 марта, пишет ТАСС.
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму члена крымскотатарского нацбатальона
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.