Экономика

РБКРБКРосстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.
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Росстат зафиксировал усиление зависимости экономики от сырьевого производства

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