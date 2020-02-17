Экономика

РБКРБКРосстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Впоследствии показатели будут уточнены с учетом корректировок отчетности со стороны предприятий, пояснил замглавы Росстата Сергей Егоренко. Как показали предварительные расчеты Росстата, промышленное производство выросло на 1,1% в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года.
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с чего всё началось

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.
РБК09:50

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Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

РБК09:50

Росстат зафиксировал усиление зависимости экономики от сырьевого производства

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Росстат обнаружил, что экономика России все больше зависит от продажи сырья

Эхо Москвы13:30

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Ведомости15:05

Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Российская газета08:29

Росстат зафиксировал рост промышленного производства

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«Амур» впервые с 2011 года победил «Нефтехимик» в Нижнекамске в КХЛ

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