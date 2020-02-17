Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.

с чего всё началось

Впоследствии показатели будут уточнены с учетом корректировок отчетности со стороны предприятий, пояснил замглавы Росстата Сергей Егоренко. Как показали предварительные расчеты Росстата, промышленное производство выросло на 1,1% в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года.

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

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