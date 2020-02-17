Экономика

РБКРБКРосстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.
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Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики

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Росстат обнаружил, что экономика России все больше зависит от продажи сырья

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Росстат выяснил, что Россия усиливает сырьевую зависимость. В последние годы растет только добыча нефти

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Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

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Росстат пересчитал промпроизводство к 2018 году

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В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек

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Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска

В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
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Бренд Holden прекратит существование

Концерн General Motors завершит продажи автомобилей Holden в 2021 году.
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