Экономика
РБКРосстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.
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Экономика
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Политика
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Общество
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Авто
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Музыка
Элтон Джон из-за пневмонии потерял голос прямо на концерте
Общество
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Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Авто
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Концерн General Motors завершит продажи автомобилей Holden в 2021 году.
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«Милан» на своем поле обыграл «Торино»
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Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.