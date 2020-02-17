Экономика
РБКРосстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.
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Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
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Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
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Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины
В Министерство иностранных дел Украины вызвали российского временного поверенного в делах, ему выразили протест в связи с задержанием четырех браконьеров в Азовском море.
Авто
В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
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Экономика
В Совфеде оценили претензии «Нафтогаза» из-за активов в Крыму
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Биатлон
Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования
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Слухи об отмене воинского приветствия «Слава Украине!» в украинских вооружённых силах безосновательны, сообщили 17 февраля в минобороны этой страны.
Происшествия
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Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Политика
Лавров обвинил в ущербности логику членов «нормандского формата»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что западные члены "нормандского формата" используют "ущербную логику".
Общество
«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай
Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Это следует из сообщения на сайте авиакомпании.
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Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Энергетика
Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Кино
В Сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Технологии
NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Политика
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Футбол
«ПСЖ», проигрывая по ходу матча 0:3, потерял победу над «Амьеном»
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Общество
В Ульяновской области назвали причину радиоактивного загрязнения в НИИ
Причиной радиоактивного загрязнения, зафиксированного 3 февраля в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде Ульяновской области, стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, сообщается на сайте волжского управления Ростехнадзора.