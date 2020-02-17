Экономика

РБКРБКРосстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

Доля сырьевых отраслей выросла с 34,3 до 38,9% в пересчете с 2010 на 2018 базисный год. Доля всех остальных видов деятельности снизилась, и особенно обрабатывающих производств, — с 53,2 до 50,7%. Одновременно анализ структуры обрабатывающих производств показал рост доли выпуска нефтепродуктов.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Рост промпроизводства в России замедлился в январе до 1,1%

Вести.Ru09:25

Росстат выяснил, что Россия усиливает сырьевую зависимость. В последние годы растет только добыча нефти

Фонтанка.Ру10:30

Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа

РБК09:50

Промпроизводство в России выросло в январе на 1,1% в годовом выражении

ТАСС11:03

Росстат зафиксировал усиление сырьевой зависимости российской экономики

Ведомости09:04

Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Российская газета08:29

Рост промпроизводства в России в январе замедлился до 1,1%

REGNUM08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
Дни24 08:58
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости 10:53
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.
Вести.Ru 05:35
Общество

В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки

Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
Вечерний Санкт-Петербург 08:42
Политика

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины

В Министерство иностранных дел Украины вызвали российского временного поверенного в делах, ему выразили протест в связи с задержанием четырех браконьеров в Азовском море.
РИА Новости 12:47
Авто

В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Как сообщает пресс-служба UzAuto Motors, с марта 2020 года узбекский концерн начнет поставку автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь, первыми из которых станут модели Spark, Nexia и Cobalt.
32CARS.ru 04:49
Экономика

В Совфеде оценили претензии «Нафтогаза» из-за активов в Крыму

Ранее украинская компания «Нафтогаз» в рамках процесса в третейском суде в Гааге оценила почти в $8 млрд ущерб от потери активов в Крыму.
RT на русском 07:19
Космос

Ступень ракеты SpaceX промахнулась с посадкой

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан мимо плавучей посадочной платформы компании SpaceX.
Газета.Ru 11:56
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости 15 февраля в 21:09
Происшествия

Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

Девушке предстоит сдать анализы на коронавирус.
РЕН ТВ 06:40
Происшествия

Воспитательница российского детсада таскала детей за волосы

Lenta.ru 10:21
Биатлон

Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования

Rambler News Service вчера в 10:23
Политика

Прославляющее Украину воинское приветствие в ВСУ не отменят

Слухи об отмене воинского приветствия «Слава Украине!» в украинских вооружённых силах безосновательны, сообщили 17 февраля в минобороны этой страны.
REGNUM 08:44
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru 09:55
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Политика

Лавров обвинил в ущербности логику членов «нормандского формата»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что западные члены "нормандского формата" используют "ущербную логику".
Pravda.Ru 08:37
Общество

«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай

Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Это следует из сообщения на сайте авиакомпании.
ТАСС 12:34
Шоу-бизнес

Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости 09:25
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru 02:14
Общество

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС 11:25
Кино

В Сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена

Известия 14 февраля в 05:00
Происшествия

В Ростовской области нашли мертвыми двух десятилетних мальчиков

Donday.ru 05:22
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия 05:24
Технологии

NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

The GEEK вчера в 15:16
Политика

Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли

Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Lenta.ru 11:53
Футбол

«ПСЖ», проигрывая по ходу матча 0:3, потерял победу над «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru 15 февраля в 13:27
Наука

Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
ToDay News Ufa 07:22
Общество

В Ульяновской области назвали причину радиоактивного загрязнения в НИИ

Причиной радиоактивного загрязнения, зафиксированного 3 февраля в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде Ульяновской области, стала негерметичность контейнера с радиационными источниками, сообщается на сайте волжского управления Ростехнадзора.
РИА Новости 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное