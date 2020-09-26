Росстат объяснил новую систему расчета МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2021 года будет зависеть от медианной зарплаты, которая, по предварительным расчетам Росстата, составляет 30 457 рублей, передает "Российская газета".В источнике
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Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ
Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год.
Российская газетавчера в 05:41
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Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ
Российская газетавчера в 05:41