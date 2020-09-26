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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Росстат объяснил новую систему расчета МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2021 года будет зависеть от медианной зарплаты, которая, по предварительным расчетам Росстата, составляет 30 457 рублей, передает "Российская газета".В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Росстат начал экспериментальные расчеты медианной зарплаты, от которой, по планам правительства, с 2021 года будет зависеть минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Используются данные Пенсионного фонда за 2019 год.
Российская газетавчера в 05:41
Подробнее о событии
Mockva.ru

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Mockva.ru18:55
Российская газета

Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ

Российская газетавчера в 05:41
Народные новости

Россиянам объяснили новый механизм расчета МРОТ

Народные новостивчера в 12:26
ПолитРоссия

Росстат объяснил новую систему расчета МРОТ

ПолитРоссиявчера в 11:51
Экономика сегодня

Росстат запустил новый механизм расчета МРОТ

Экономика сегоднявчера в 11:19
Политика Сегодня

Росстат рассказал о новой схеме расчета МРОТ

Политика Сегоднявчера в 12:57
Росбалт

Депутат объяснила, какой дьявол кроется в новой системе расчета МРОТ

Росбалт25 сентября в 05:20

Новак ожидает падения спроса на нефть на 10% в 2020 году

Ранее господин Новак говорил, что падение спроса на нефть в 2020 году в абсолютных величинах составит от 9 млн до 10 млн б / с. Позднее заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин заявил, что восстановление спроса на нефть в мире до уровня 2018 – 2019 годов потребует около двух-трех лет.
Коммерсантъ11:20
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У границ России назревает война

По сообщению анонимного источника, турецкие спецслужбы направили в Азербайджан отряд боевиков из антикурдской группировки "Дивизия Султана Мурада" для участия в военных действиях против Армении.
CT news11:35
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НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъ09:51