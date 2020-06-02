Общество
BFM.ruРосстат объяснил, почему сдвинул на вечер публикацию статистики
В Росстате подтвердили перенос публикаций статистических данных на вечер. Теперь это будет происходить в 19:00 по московскому времени, пишет РБК. В ведомстве объяснили корректировку тем, что значительное число сотрудников сейчас работают удаленно и находятся в самоизоляции.
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Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
Известия 11:33
Политика
Трамп назвал Байдена политическим слабаком
Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена.
Российская газета 17:14
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики
Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:07
Общество
Парикмахерские в Подмосковье откроются 3 июня
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о снятии запрета на работу салонов красоты, соляриев, саун, бань, СПА-салонов, косметических и массажных салонов.
Инфопортал Зеленограда 04:57
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Российская газета 04:00
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
Общество
В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia
Евразия Daily 03:19
Политика
Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7
Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru 16:26
Энергетика
Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
REGNUM 03:04
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук рассказала, что думает о Паулине Андреевой
Светлана Бонадрчук рассказала на YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" что думает о новой жене режиссера Паулине Андреевой.
РИА Новости 17:20
Наука
Ученые определили место с самым чистым воздухом на Земле
Ученые Государственного Университета Колорадо установили, что самая экологически чистая область атмосферы Земли находится в пограничном слое атмосферы над Южным океаном, окружающим Антарктиду.
ИА Красная Весна 16:03
Здоровье
Комздрав: Госпитализируем, если у человека поражено больше 25% легких
Напомним, что специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, известный ироническими репортажами о Владимире Путине, был госпитализирован в Москве, несмотря на «поражение легких до 25 процентов», а потом и вовсе оказалось, что у него отравление, а не COVID-19.
Фонтанка.Ру 12:02
Футбол
Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ
На сайте Российской Премьер-Лиги во вторник появился календарь оставшихся туров сезона-2019/20 ЧР по футболу.
78.ru 10:33
Происшествия
В Ярославле убили священника, сообщил архиерей
РИА Новости 16:59
Шоу-бизнес
Охлобыстин отбрил Пригожина за защиту «артистов без трусов»
«Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим!», — призывал актер и бывший священник Иван Охлобыстин в опубликованном 1 июня посте соцсети Instagram, комментируя скандал вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
ИА Красная Весна 16:03
Здоровье
Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
RT на русском 15:38
Общество
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:29
Гаджеты
Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX
Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
Evo-rus.com 14:40
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Общество
Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью
Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
Ведомости 12:54
Шоу-бизнес
Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион
Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
Телеканал 360° вчера в 19:52
Общество
В России выработают новые требования к общежитиям вузов
Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 16:15
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Здоровье
Пять пациентов из ЦГБ Дербента транспортированы в Махачкалу
Во вторник, 2 марта, из Центральной горбольницы Дербента вертолётом санавиации министерства здравоохранения региона забрали в республиканские клиники 5 пациентов в тяжелом состояниис коронавирусом и атипичной пневмонией.
Зори Табасарана 13:40
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Авто
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей
«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ 05:00
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 13:44
Общество
В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды
Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44