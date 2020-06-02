Общество

BFM.ruBFM.ruРосстат объяснил, почему сдвинул на вечер публикацию статистики

В Росстате подтвердили перенос публикаций статистических данных на вечер. Теперь это будет происходить в 19:00 по московскому времени, пишет РБК. В ведомстве объяснили корректировку тем, что значительное число сотрудников сейчас работают удаленно и находятся в самоизоляции.
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Reuters рассказал о попытке властей утаить статистику по падению экономики

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Reuters: Росстат публикует макростатистику поздно вечером из-за ухудшения показателей

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СМИ выяснили, почему статистика по экономике РФ стала появляться позже

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Reuters: в правительстве предлагали засекретить негативную экономическую статистику, но решили публиковать ее ближе к ночи

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Reuters: правительство приказало публиковать негативную экономическую статистику ближе к ночи; обсуждалось полное засекречивание

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Политика

В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила образец бюллетеня, предназначенного для голосования по поправкам в Конституцию страны.
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Политика

Трамп назвал Байдена политическим слабаком

Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена.
Российская газета 17:14
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики

Премьер-министр представил президенту план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о снятии запрета на работу салонов красоты, соляриев, саун, бань, СПА-салонов, косметических и массажных салонов.
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Происшествия

В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Российская газета 04:00
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Происшествия

По Парижу прокатилась волна беспорядков

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
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Общество

В США русские отстояли от разгрома свой ресторан Pushkin Russia

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Политика

Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru 16:26
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Энергетика

Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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Светлана Бондарчук рассказала, что думает о Паулине Андреевой

Светлана Бонадрчук рассказала на YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" что думает о новой жене режиссера Паулине Андреевой.
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Ученые определили место с самым чистым воздухом на Земле

Ученые Государственного Университета Колорадо установили, что самая экологически чистая область атмосферы Земли находится в пограничном слое атмосферы над Южным океаном, окружающим Антарктиду.
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Комздрав: Госпитализируем, если у человека поражено больше 25% легких

Напомним, что специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, известный ироническими репортажами о Владимире Путине, был госпитализирован в Москве, несмотря на «поражение легких до 25 процентов», а потом и вовсе оказалось, что у него отравление, а не COVID-19.
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Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ

На сайте Российской Премьер-Лиги во вторник появился календарь оставшихся туров сезона-2019/20 ЧР по футболу.
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В Ярославле убили священника, сообщил архиерей

РИА Новости 16:59
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Охлобыстин отбрил Пригожина за защиту «артистов без трусов»

«Не уподобляйтесь братья и сестры плохим людям, уподобляйтесь хорошим!», — призывал актер и бывший священник Иван Охлобыстин в опубликованном 1 июня посте соцсети Instagram, комментируя скандал вокруг продюсера Иосифа Пригожина.
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Здоровье

Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
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Польша строит канал к Балтийскому морю в обход России

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Общество

В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях

2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
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Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX

Если в Tower 900 могут быть установлены карты вплоть до E-ATX, то Tower 100 предназначена только для карт mini-ITX.
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Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
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Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью

Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
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Парень Бузовой похвастался покупками в ЦУМе на миллион

Блогер Давид Манукян, который встречается с телеведущей Ольгой Бузовой потратил миллион рублей на покупку дорогой одежды.
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Политика

Александр Емельяненко: хочу, чтобы в России президентом был Путин

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Общество

В России выработают новые требования к общежитиям вузов

Министерство науки и высшего образования России выработает новые требования к университетским общежитиям в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 16:15
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Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
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Пять пациентов из ЦГБ Дербента транспортированы в Махачкалу

Во вторник, 2 марта, из Центральной горбольницы Дербента вертолётом санавиации министерства здравоохранения региона забрали в республиканские клиники 5 пациентов в тяжелом состояниис коронавирусом и атипичной пневмонией.
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
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Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
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Общество

В Москве запущен сервис с информацией об отключении горячей воды

Отключения горячей воды в столице были перенесены с конца мая на 1 июля в связи с режимом самоизоляции.
Интерфакс 10:44
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